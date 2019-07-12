В CinemaPlus стартовали акции для жителей Гянджи

12 июля 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus Xəmsə Park и CinemaPlus Gəncə Mall каждый вторник проводится акция Super Gün и каждую среду акция Ailə Günü, в которых цены на билеты составляют от 2 AZN, а попкорн 1 AZN.

Акция Super Gün будет активна с 16 июля.

Тариф:

2D, в течении всего дня - 2.5 AZN

3D, в течении всего дня - 3.0 AZN

В течении всего дня местные и турецкие фильмы - 3.5 AZN

Platinum зал, в течении всего дня - 5 AZN

Акция Ailə günü будет активна с 17 июля.

Акция предназначена только для детей, семей и просмотра анимационных фильмов для детей до 12 лет в сопровождении взрослых.

Тариф:

2D

09:00-17:00 - 2 AZN

После 17:00 - 3 AZN

3D

09:00-17:00 - 3 AZN

После 17:00 - 4 AZN

Местные и турецкие фильмы

09:00-17:00 - 3 AZN

После 17:00 - 4 AZN

Platinum зал, в течении всего дня - 5 AZN

Акции не действительны в праздничные и в нерабочие дни.

Во время Super Gün, Ailə Günü и других скидочных акций не действуют бонусные карты (CineClub и Umico).

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