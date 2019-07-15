В CinemaPlus стартовала акция "Super Gün"

15 июля 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus стартовала долгожданная акция "Super Gün", которая активна каждый вторник.

Акция «Super Gün» стартует с 16 июля.

Тариф:

2D, в течении всего дня - 3.5 AZN

3D, в течении всего дня - 4 AZN

В течении всего дня местные и турецкие фильмы - 4.5 AZN

Dolby Atmos 2D - 4.5 AZN

Dolby Atmos 3D - 5 AZN

Platinum зал, в течении всего дня - 10 AZN

Акция не действительна в праздничные и в нерабочие дни.

Во время «Super Gün» и других скидочных акций не действуют бонусные карты (CineClub и Umico).

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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