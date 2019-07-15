В CinemaPlus стартовала акция "Super Gün"

БАКУ /Trend Life/ - В CinemaPlus стартовала долгожданная акция "Super Gün", которая активна каждый вторник.
Акция «Super Gün» стартует с 16 июля.
Тариф:
2D, в течении всего дня - 3.5 AZN
3D, в течении всего дня - 4 AZN
В течении всего дня местные и турецкие фильмы - 4.5 AZN
Dolby Atmos 2D - 4.5 AZN
Dolby Atmos 3D - 5 AZN
Platinum зал, в течении всего дня - 10 AZN
Акция не действительна в праздничные и в нерабочие дни.
Во время «Super Gün» и других скидочных акций не действуют бонусные карты (CineClub и Umico).
Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.
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