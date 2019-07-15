Это будет незабываемо! Park Cinema готовит вечеринку "Короля Льва"

15 июля 2019 13:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ровно 25 лет прошло с того момента, как мультфильм «Король Лев» покорил сердца и умы миллионов поклонников по всеми миру. Потрясающая режиссура Роджера Эллерса и Роба Минкоффа вкупе с музыкой Элтона Джона и, казалось бы, простой, но в то же время настолько завораживающей историей, позволили «Королю Льву» стать одним из самых кассовых фильмов 1994 года.

В 2016 году «Дисней» объявила, что собирается снимать римейк «Короля Льва», а режиссером станет Джон Фавро («Железный человек», «Железный человек-2», «Книга джунглей»). Джеймс Эрл Джонс, как и 25 лет назад, озвучил Муфасу. Актерский состав поражает скоплением звезд: Дональд Гловер, Сет Роген, Бейонсе, Джон Оливер, Чиветел Эджиофор… Мировая премьера фильма уже прошла в Голливуде 9 июля, а в Азербайджане зрители смогут увидеть этот фильм, начиная с 18-го числа.

«Мы начнем показ «Короля Льва» 18 июля. Всего на этот день у нас запланировано 75 сеансов, в том числе в залах IMAX, Dolby Atmos, LaseR и VIP», - сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

Он также сообщил, что сеть работает над специальным показом «Короля Льва». «18-го числа в кинотеатре Park Cinema Flame Towers пройдет специальная вечеринка, приуроченная к премьере «Короля Льва». Гостей ждут фуршет, музыка, сюрпризы и много всего, что отличает наши специальные показы. Уверен, что это будет незабываемо», - добавил он.

По словам Фаталиева, у Park Cinema уже накопился опыт проведения подобных мероприятий. «Мы стараемся делать наши спецпоказы лучше с каждым разом, ирады, что получаем положительную реакцию от наших гостей», - отметил он.

Для того, чтобы принять участие на вечеринке, которая начнется в 20:00, достаточно купить билет на один из следующих сеансов 18-го числа: 20:40 (Flame Towers, зал Martini), 21:15 (Flame Towers, зал 2), 21:50 (Flame Towers, IMAX). Отметим, что только в Park Cinemaзрители смогут увидеть «Короля Льва» в формате IMAX.

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