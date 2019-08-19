Хоакин Феникс наиболее вероятный претендент на "Оскар"

19 августа 2019 10:23 (UTC+04:00)

Букмейкеры считают Хоакина Феникса наиболее вероятным кандидатом на премию "Оскар" 2020 года за лучшую мужскую роль, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости ссылкой на NME.

Фильм "Джокер", в котором он сыграл суперзлодея, дебютирует на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем его покажут в Торонто. По информации издания, не исключено, что высокие шансы Феникса связаны с тем, что на фестивалях картины, основанные на комиксах, – большая редкость.

Пока его шансы на победу оценивают в 30,7%, шансы Тома Хэнкса ("Прекрасный день по соседству") –25%, Тэрона Эгертона ("Рокетмен") – 23%, а Антонио Бандераса ("Боль и слава") – 22%.

Что касается фильмов, то у "Истории брака" со Скарлетт Йоханссон пока вероятность на получение титула "лучшего фильма" - 16%, а у "Однажды… в Голливуде" - 14%.

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