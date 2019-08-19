Хоакин Феникс наиболее вероятный претендент на "Оскар"

Букмейкеры считают Хоакина Феникса наиболее вероятным кандидатом на премию "Оскар" 2020 года за лучшую мужскую роль, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости ссылкой на NME.

Фильм "Джокер", в котором он сыграл суперзлодея, дебютирует на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем его покажут в Торонто. По информации издания, не исключено, что высокие шансы Феникса связаны с тем, что на фестивалях картины, основанные на комиксах, – большая редкость.

Пока его шансы на победу оценивают в 30,7%, шансы Тома Хэнкса ("Прекрасный день по соседству") –25%, Тэрона Эгертона ("Рокетмен") – 23%, а Антонио Бандераса ("Боль и слава") – 22%.

Что касается фильмов, то у "Истории брака" со Скарлетт Йоханссон пока вероятность на получение титула "лучшего фильма" - 16%, а у "Однажды… в Голливуде" - 14%.

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