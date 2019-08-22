Российский актер с семьей отдыхает в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский и российский актёр театра и кино Фарид Тагиев вместе с супругой Светланой и дочерью отдыхают на родине актера, сообщает Trend Life.

Во время отдыха они посетили ряд достопримечательностей Баку, встретились с друзьями - актерами Русской драмы Ярославом Трифоновым и Юрием Омельченко, и отправились в Шеки.

Фарид Тагиев родился 22 ноября 1980 года в Баку в семье известной азербайджанской актрисы Натальи Тагиевой. В 1986-2004 годах молодой актер выступал на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра им. Самеда Вургуна. С 2007 года является артистом московского Театра на Юго-западе. Снимался в фильмах и сериалах, таких как "Туристы", "Трюкачи", "Мы из будущего", "Телохранитель-2", "Колдун", "Страна Советов. Забытые вожди" и т.д.

"Моя мама, народная артистка Азербайджана Наталья Тагиева, практически с рождения приводила меня на репетиции. Я рос в театре, как другие дети растут во дворе. Для меня грим, костюм и декорации казались настолько естественными, что я думал, что именно так и живут люди во всем мире. Именно там я научился азам профессии. Я прошел хорошую школу для начинающего артиста. Если бы не было бакинского театра, то не было бы и московского. Театр в Баку - это не только дворик моего детства. Я вспоминаю его как один из важных периодов в моей жизни. Там было мое все: и первая любовь, и попытка в профессии быть, а не казаться, и стремление совершить профессиональный "подвиг". Я и пытался. Как мог, как понимал. Но настоящие мои университеты начались в Москве. В Театре на Юго-западе. Здесь я впервые не интуитивно, но разумом, сердцем и еще какой-то точкой в организме понял, прочувствовал, кожей ощутил, что же это такое быть актером… Я думаю, что перееду в Азербайджан лет в 55. Хотелось бы жить на даче у побережья Каспия, куда приезжали бы мои внуки. Или поехать в горы в Белоканы, там невероятно красивая природа, горы и водопады. Вот так я мечтаю провести свою жизнь после выхода на пенсию. Хоть я и люблю активный образ жизни, не могу усидеть на месте и минуты, но в зрелом возрасте хочу жить вдали от городской суеты", - сказал в одном из интервью Фарид Тагиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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