В кинотеатрах CinemaPlus начался показ комедии "Жара" (ВИДЕО)

5 сентября 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатрах премиум-класса CinemaPlus начался показ романтической комедии "Жара". Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, EMIN, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Егор Крид, Лолита, Глюк’oza и многие другие.

Сюжет фильма начинается в самолете, полном звезд российской эстрады. Все они летят на фестиваль "ЖАРА" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков… Среди них есть девушка Даша Стеклова - главная героиня фильма - хедлайнер "ЖАРЫ", которая своим шоу закрывает фестиваль. Ее роль исполняет Диана Пожарская, известная зрителям по съемкам в сериале "Отель Элеон" и главных ролях в клипах EMIN`a на песни "Невероятная" и "Wicked Game". В Баку Дашу вместе с другими звездами-участниками фестиваля ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают ей осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Дмитрий Лысенков, Магомед Муртазалиев, Сергей Чирков, Антон Лапенко,

Генеральный продюсер - Эмин Агаларов, креативный продюсер - Фуад Ибрагимбеков, продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко. Производство - Team Films.

(Автор: Вугар Иманов)

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