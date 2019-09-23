CinemaPlus стал партнёром юмористического шоу "Азербайджанская Лига Смеха" (ВИДЕО)

23 сентября 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Cеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus стал партнёром украинского телевизионного юмористического шоу Лига Смеха в Азербайджане (укр. Ліга Сміху).

В рамках сотрудничества, зрителям Лиги Смеха будут представлены подарочные карты, созданные совместно CinemaPlus и Азербайджанской Лигой Смеха. Зритель, приобретающий данные карточки, получит возможность посещать любые фильмы, которые идут в сети кинотеатров CinemaPlus.

Лига Смеха (укр. Ліга Сміху) – это шоу, в котором команды соревнуются в юмористических ответах на заданные вопросы, импровизациях, разыгрывании заранее заготовленных сцен и т.д. Выступление команд оценивает жюри - тренеры этих команд. Команды, которые набирают одинаковое количество балов, соревнуются в специальном юмористическом батле, где им нужно быть смешнее и ярче соперника, чтобы остаться в проекте.

C 2019 года Азербайджан в проекте представляет команда «Как по маслу». На сегодняшний день это единственная команда, представляющая страну в международном юмористическом шоу. 15 июня 2019 года в Азербайджане состоялось официальное открытие Азербайджанской Лиги Смеха. Руководителем и ведущим является Джавид Шахбазбеков.

Шоу "Лига Смеха" транслируется в более чем 56 телевизионных каналах и в 25 странах, а также по каналу КATV 1 и Netflix.

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