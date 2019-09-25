В CinemaPlus действует акция "10+1"

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров премиум класса CinemaPlus действует акция "10+1": при покупке 10 билетов, 11-ый – бесплатно, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Акция распространяется по всей сети кинотеатров, на все фильмы и в любое время суток. Также в сети кинотеатров CinemaPlus каждый вторник действует акция "Super Gün". А в городе Гянджа каждую среду акция "Ailə Günü".

"Super Gün" и "Ailə Günü" недействительны в праздничные и нерабочие дни, также, как использование любых бонусных, кэшбек и скидочных карт (MasterCard, VISA, CineClub, Umico и других) в дни акций.

Помимо этого, сеть кинотеатров предлагает зрителям возможность заказа закрытых показов в желаемое время. Для подробной информации можно обратиться на страницу кинотеатра в социальных сетях.

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