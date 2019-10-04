Как полиция искала русскую мафию в Баку и Стамбуле (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре Gənclik Mall прошла презентация комедийного турецкого фильма «Hareket Sekiz» (Восьмое движение), сообщает Trend Life.

Режиссёр картины Али Йорганджиоглу, cценарист - Айберк Чынар, продюсер - Левент Ченгизхан. В ролях Али Сунал, Ханде Катипоглу, Деврим Якут, Хакан Билгин, Гюрген Ёз, Онур Атилла, а также азербайджанские актёры Ислам Мехралиев, Эльджан Расулов и Пярвин Абыева.

Часть съёмок была проведена в Баку. Фильм повествует о трёх сотрудниках полиции, которые разыскивают русскую мафию. Партнёром фильма в Азербайджане является творческий центр Aranfilm. Ранее фильм был презентован в Стамбуле (Турция)

Прокат фильма «Hareket Sekiz» стартовал с 3 октября в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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