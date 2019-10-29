Ролик CinemaPlus к фильму "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" вызвал большой интерес в соцсетях (ВИДЕО)

29 октября 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр CinemaPlus снял ролик к фильму «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», который вызвал большой интерес в социальных сетях. Поддержку оказали Light in Black, квесты Astral и Paranormal Baku.

Вторая картина покажет зрителю новый персонаж, обладающий отрицательными чертами характера. Этот злодей станет центральным персонажем всей киноленты. По сюжетной линии у Таллахасси появится опасный враг, с которым герою предстоит большую часть времени вести ожесточенную борьбу, чтобы принятый порядок в обществе не нарушился. Но Таллахасси не ожидал, что ему дадут серьезный отпор, и теперь герою придется придумывать нечто особенное и неординарное, чтобы справиться с опасным противником.

Режиссёр фильма Рубен Фляйшер.

В ролях - Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Розарио Доусон, Зои Дойч, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон и Эван Джогиа.

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