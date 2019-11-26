Во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-вечер самого звёздного новогоднего фильма "Зимняя сказка" (ВИДЕО)

26 ноября 2019 17:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В первый день зимы и только один день 1 декабря в 17:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится гала-вечер самого звёздного новогоднего фильма "Qış nağılı" (Зимняя сказка), сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Картина "Qış nağılı" является самым крупным проектом 2019 года компании Cinemazadeh, состоит их 2-х частей.

Генеральный продюсер, автор идеи и режиссер-постановщик Джафар Ахундзаде. Сценарий написали Вугар Гусейнов, Талыб Ахмедов и Джафар Ахундзаде. Второй режиссер – Вюсал Гаджигадир, оператор-постановщик Рауф Гурбаналиев и Орхан Мамедов.

В фильме задействовано много знаменитостей. Можно сказать, что в фильме нет главного героя. Картина состоит из нескольких историй, которые произошли в одном отеле в новогоднюю ночь. Герои сгруппированы по данным историям.

Роли в истории про пару, которая не может обручиться вот уже несколько лет, и решает, наконец, сделать это в новогоднюю ночь, сыграли Эльджан Расулов, Оксана Расулова, Саида Гулиева, Санубер Искендерли, Огтай Алиев и Ася Абдуллаева.

Главные роли в истории про приехавших на обручение друзей сыграли Алихан Раджабов, Талех Юзбеков, Ровшан Мамедли, Самира Эфенди, Диляра Кязымова.

Роли главных героев в истории про богача, арендовавшего за свой счет большую комнату в отеле для семьи и пары, выигравшей по радио билет в отель на Новый год, сыграли Мурад Дадашов, Гюнель Мамедова, Меджид Гусейнов и Шалала Шахваладгызы.

В истории про юношу, который хочет доказать свои чувства любимой девушке, главные роли сыграли Ислам Мехралиев, Кямаля Пириева, Джейхун Зейналов и Нофель Шахмароглу.

Для новогоднего шоу в отель из Турции приглашены известный певец Халил Сезаи и актриса Муге Боз.

В ролях персонала отеля сыграли Абдул Махмудов, Элмеддин Джафаров, Агиль М.Гулиев, Самир Алескеров, Зульфия Гурбанова, Эркин Эргин, Эльвин Ибра, Вюсал Гаджигадир.

Роль бабушки - Земфира Садыхова, роль внучки - Дениз Ахундзаде. Также получили роль такие звёзды, как Илькин Гасани и Турал Асадов.

Художник-постановщик - Заур Абдуллаев, композитор - Рухин Мамедов (Rino Rhodes), музыкальный редактор - Айнур Ахундзаде, художником по костюмам – Мехрибан Эфенди, художник по гриму – Айтен Гусейнзаде, Пост-продакшн - Руфат Керимзаде, режиссёры монтажа Руфат Керимзаде и Вугар Исламзаде, звукорежиссёры Азад Велиев и Орхан Агаларов.

В фильме главные саундтреки исполнили такие звёзды, как народные артисты Бриллиант Дадашева и Тунзаля Агаева, исполнители Эльнур Гусейнов, Диляра Кязимова, Эльвин Новрузов (L'veen) и Самира Эфенди.

Не упустите свой шанс встретиться со всем звёздным составом фильма!

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(Автор: Вугар Иманов)

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