С азербайджанскими сладостями столица ОАЭ вошла в Книгу рекордов Гиннеса! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Кулинарного фестиваля World of Food 2019, организованного Департаментом культуры и туризма Абу-Даби и Гильдией кулинаров ОАЭ , 7 декабря было проведено уникальное событие в мировой кулинарии – создан самый большой в мире стол национальных сладостей.

Шеф-повара из 56 стран мира представили 2586 наименований сладостей! Это было официально подтверждено сотрудниками Книги рекордов Гиннеса, сообщил Trend Life председатель Гильдии кулинаров Азербайджана, кулинар международного класса Илькин Акберзаде.

«Азербайджанская кухня богата различными разновидностями лакомств, вкусив которые, можно получить колоссальное количество удовольствия. Я представил 55 наименований азербайджанских сладостей, среди которых были карабахская кята, бакинская пахлава, губинская пахлава, шекебура, мутаки, шекинская халва и т.д. Я горжусь этим достижением, что представил Азербайджан в World of Food, и вместе с нашими национальными сладостями вошли в Книгу рекордов Гиннеса. Это большое достижение для нашей страны и национальной кулинарии!», - сказал Trend Life Илькин Акберзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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