В Азербайджане определен первый победитель по мобильной игре "Clash Royale" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане прошел турнир Red Bull Mobile Esports Open (M.E.O.) по игре “Clash Royale”, организованный при содействии Федерации киберспорта Азербайджана, сообщили Trend Life организаторы.

“Clash Royale” - это мобильная стратегическая игра. Формат внутренних игр турнира построен на олимпийской системе, то есть, проигравший выходит из игры. А победитель финальной встречи определяется по завершении трех игр.

Игра проходила в онлайн режиме. У каждого из 92-х человек, присоединившихся к игре, было ровно 15 минут, чтобы показать свое мастерство и победить соперника. Турнир начался в 13.00, и игроки сразу перешли в “Комнату матча”, где каждый познакомился со своим соперником. Победителем турнира стал 21-летний Фуад Эминов (никнейм Fun4ik). Эмин родился в Баку, окончил Азербайджанский университет архитектуры и строительства, хотя всегда хотел стать психологом. Он увлекается игрой Clash Royale более двух лет. Игра интересна ему своей стратегией.

"Какое бы дело не начал, я определенно должен его докончить. И приложить максимум усилий, чтобы результат был успешным», - сказал Фуад Эминов.

В феврале следующего года Фуад отправляется в Мадрид (Испания) на мировой финал турнира Red Bull M.E.O.

Успешно прошедший турнир Red Bull M.E.O. будет проведен и в следующем, 2020-м году.

(Автор: Вугар Иманов)

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