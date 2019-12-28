Гороскоп карьеры в 2020 год

Овен

В плане реализации проектов 2020 год для Овнов не самый удачный период, передает Trend Life со ссылкой на astropoint.ru. Акцентируйте внимание на поддержание деловых связей, даже если в 2020 году они не принесут вам дивидендов. Хорошие отношения с деловыми партнёрами понадобятся вам в ближайшем будущем. Не забывайте, что любые деловые отношения, какими бы хорошими они не были, должны оставаться в деловых рамках. Не смешивайте личную жизнь и работу, эмоции и выгоду. Ни в коем случае не переходите на личности в конфликтной ситуации. Репутация профессионала совсем скоро отлично послужит вам, не нужно её портить. Действуйте спокойно, рассудительно, взвешенно и максимально рационально. В деловом плане для Овнов в 2020 году эмоциональность – это худший и самый опасный враг. Любые начинания и проекты прорабатывайте скрупулёзно до мелочей и начинайте не раньше конца лета.

Телец

В деловом плане для Тельцов будет важна последовательность. Нужно следовать планам, составленным в начале года, не отвлекаться на соблазны и рискованные проекты. Дела будут идти по накатанной колее, но это не значить, что можно отпустить поводья. Как и раньше вам потребуется сноровка, смекалка и сообразительность. По-другому выгодные контракты и заказы получить не выйдет. Течение дел без провалов и чрезвычайных ситуаций может вызвать у Тельцов завышенную самооценку собственной значимости и способностей. Проявление высокомерия или пренебрежительного отношения к коллегам будет большой ошибкой. Это не вы настолько хороши – это год такой спокойный, не более того. Бесконечная рутина в третьей четверти года вызовет у Тельцов упадок сил. Не наделайте глупостей. Не принимайте необдуманных решений, занимайтесь текущими делами и рассчитывайте на существующий доход. Потерпеть нужно до начала зимы. Именно в этот период поступят перспективные интересные предложения.

Близнецы

О карьере Близнецов в 2020 году можно будет говорить бесконечно и только положительно. При этом речь идет не о плотных графиках и активной деятельности – на этот период людям, рожденным под этим знаком, позволено будет просто насладиться плодами уже готовых успехов и наработок. К этому периоду будет сделано достаточно много, чтобы старания сотрудников разных уровней были замечены руководством. Результатом может стать повышение зарплаты, удачная командировка, повышение по карьерной лестнице. С коллегами также гарантировано полное взаимопонимание – поддержка с их стороны будет обеспечена, а вы сможете помочь им дельными советами. Сил и энергии у Близнецов вполне хватит для выполнения всех задумок и планов. За новые дела и направления браться не стоит, однако, наиболее эффективным, успешным периодом для этого знака станет весна. Любые начатые проекты можно будет смело завершить на этом этапе, продвигая даже самые смелые, оригинальные идеи. Владельцы небольшого бизнеса смогут перейти на новый уровень, создав предпосылки для еще более успешных начинаний. Возможно даже сотрудничество с крупными, всемирно известными брендами и компаниями. Главное, при этом не скромничать и не умалять своих достоинств. Нужно рассказывать о надежности проектов, ставить в пример удачно проведенные сделки, грамотно оценивать предоставляемые услуги. Важно не забывать, что довольные сотрудничеством, товаром или услугами заказчики могли бы оставлять свои отзывы на различных тематических сервисах и форумах, рекомендовать фирму партнерам и знакомым.

Рак

Если вы захотите что-то изменить в своей жизни, Крыса отнесётся к этому благосклонно. Повышение квалификации, дополнительное образование – всё это будет для вас доступно. Ваши желания и энергия требуют реализации, обучение – это прекрасное направление, в котором вы можете проявить себя. У вас будет хватать времени и сил, а полученные знания помогут подняться на новые высоты. Проект, который вы лелеяли, но сомневались в его реализации, станет успешным. Интересные идеи вам могут предложить друзья. Не бойтесь рисковать. Этот год обещает вам исполнение желаний. К середине года вы ощутите результаты своего труда и не пожалеете о том, что рискнули. Высокая работоспособность и энергичность сохранится на протяжении всего года, осенняя хандра вас не коснётся.

Лев

С приходом года Крысы – скорей завершайте все просроченные задачи и концентрируйтесь на новых достижениях, как в личной жизни, так и на деловом поприще. Выбирайте долгосрочные проекты и надежных партнеров. Не бойтесь ставить самые амбициозные цели и экспериментировать – добрая и творческая Крыса поможет вам во всех начинаниях. Не пренебрегайте помощью и поддержкой коллег в работе по найму, и в собственном бизнесе. Избегайте лишней траты денежных средств, приберегите ваши богатства для созидательной деятельности. Например – ремонта жилья или офиса. Не стоит также брать кредиты и рассрочки, ведь в год Крысы нужно будет избавиться от всех задолженностей и выполнить обещания и обязательства. При столкновениях с недругами – проявляете спокойствие и выдержку. Не пытайтесь изменить ветер – поправьте парус, и вы снова окажетесь на высоте. Если терпите кризис в отношениях или конструктивном мышлении – не отчаивайтесь. Отдохните и заручитесь сторонней поддержкой, или обратитесь к передовому опыту.

Дева

Представителей знака Девы отличает повышенная эмоциональность, что особенно чувствуется в порывистости и нервозности. Данные качества распространяются и на рабочую атмосферу. Отношение к бизнесу и карьере у Дев достаточно своеобразное. Их должно увлекать то, чем они занимаются. Только в таком случае их будет интересовать материальная сторона вопроса. Поэтому среди Дев больше представителей с собственным бизнесом, чем среди других знаков. Девам бывает сложно ужиться с начальством и коллективом. Данная особенность не распространяется на клиентов, заказчиков, поставщиков или партнеров по бизнесу, так как затрагивает абсолютно другие сферы жизни и требует меньших временных затрат. Для владельцев собственных частных предприятий 2020 год обещает принести дополнительную прибыль и быть успешных в новых начинаниях. Год Крысы благоприятен для серьёзных финансовых вложений. Если же вы не имеете собственно бизнеса, сосредоточьтесь на продвижении по карьерной лестнице. Меньше критикуйте коллег, делая акцент на их недостатках. Выделяйте собственные достижения и вас обязательно отметят.

Для достижения поставленных целей, необходимо иметь чёткий план, выстроить приоритетность, понимать, чем следует заниматься и как правильно все организовать. Идеальное время для этого – зимний период. С приходом весны смело воплощайте всё задуманное в жизнь.

Весы

В области профессиональной деятельности желание перемен станет верным направлением мыслей. Принести удовлетворение смогут и процессы, которые нужно будет осуществлять для изменения действующего положения дел, и результаты этого. Автоматически повысится работоспособность, возникнет резкое желание идти вперед. При этом финансовое положение моментально стабилизируется, что будет заметно после первых же шагов на новом месте работы или на новой должности. Средства, которые можно будет сэкономить, правильней всего потратить на отдых. Стоит приготовиться и к дальнейшему росту своего благосостояния, при том, что в ближайшее после этого время крупные покупки не планируются.

Крыса, как покровитель года, предпочитает преданность идеям, уверенность в начинаниях, целеустремленность. По этой причине довольно важно определиться с первостепенными задачами, грамотно расставить приоритеты. Все свои планы и задачи стоит четко проанализировать и тщательно расписать. Планирование можно продолжать в течение всего 2020 года, хотя летом стоит немного передохнуть и накопить энергию. Начало осени может стать и началом исполнения заветных желаний. Завершиться успехом должно любое начинание – в личной жизни, в карьере, в смене профессиональной деятельности. Может возникнуть ситуация, когда враждующие стороны попытаются вовлечь вас в свои разборки. В этом случае важно сохранять дистанцию в обе стороны, соблюдая полный нейтралитет.

Скорпион

В финансовой и деловой сфере трудностей для Скорпионов не предвидится. Перемен к худшему ждать не приходится. Собранность, внимание, и разумный подход обеспечат вам успех в ваших начинаниях и текущих делах. Лень может начать одолевать вас в начале года. Сделайте усилие, и сохраните работоспособность. В конце зимы, ближе к весне у вас может появиться новая мотивация для штурма высот. Близких и друзей в дела лучше не посвящать. Ещё на большей дистанции держите коллег и знакомых. В 2020 году доверие для Скорпионов может закончиться значительными финансовыми потерями. Не обсуждайте планы и текущее состояние своих финансов. Решения принимайте самостоятельно и тщательно взвешивайте все за и против. В первом полугодии стоит увеличить свои накопления, а серьёзных затрат избегать. В начале осени может сложиться ситуация, когда дополнительные финансы будут весьма кстати. Если за финансовой помощью обратятся друзья, можете смело одалживать. Долг вернут быстро, а вашу помощь оценят по достоинству. Внимательней присматривайтесь к новым знакомым в деловой сфере. Новые связи и партнёры к концу года могут принести значительную прибыль и решить множество сложных проблем.

Стрелец

Для Стрельцов 2020 год будет оптимально успешным в плане профессионального роста. Нужно будет лишь немного стремлений и четко поставленные перед собой цели. Будет не лишним получить ещё одно образование или отучиться на курсах повышения квалификации. Стоит проанализировать возможность дополнительного изучения иностранных языков, тем более что стремлению к совершенствованию будет благоволить этот период. Огонь в глазах и новые возможности значительно укрепят ваши позиции на работе, в том числе и в глазах руководства. Можно получить реальный шанс побывать за границей за счет фирмы, отправившись в зарубежную командировку. Такой возможностью обязательно надо будет воспользоваться, тем более что такой вид профессиональной деятельности будет оплачиваться гораздо выше. С деньгами, которые будут довольно внушительными суммами попадать в руки к Стрельцам, тоже стоит обращаться максимально грамотно. Вместо вложения средств или накопления финансов стоит совершить наиболее важные, практичные приобретения. Неожиданными и в то же время полезными подарками можно порадовать близких.

Козерог

Козероги – именно те люди, которые полностью отдаются своей работе. Их трудоголизм и постоянное отсутствие дома может спровоцировать немало ссор с близкими. А так как к 2020 году на профессиональном поприще сделано было немало, дальнейший карьерный рост не будет требовать вашего самопожертвования. Руководство по достоинству сумеет оценить рвение Козерогов, результативность их наработок. Поэтому прибыльные проекты и повышение зарплаты вам гарантированы. Много свободного времени появится в этом году и у владельцев собственного бизнеса. Порядок в организации, качественно отлаженный механизм позволят передать основную часть дел помощникам. Прибыль значительно вырастет, благодаря появлению новых инвесторов и партнеров. В конце года вам будет предложено вложить средства в один из новых проектов. На этот шаг не стоит идти, учитывая большие риски потерять деньги. Тем более что год Крысы должен как раз помочь Козерогам накопить сбережения. Крупные покупки не планируются, непредвиденных затрат тоже можно будет избежать. Старые долги, которые вы уже и не надеялись вернуть, будут возвращены ближе к осени. А вот если во время отдыха у вас возникнет желание побывать в увлекательном путешествии, на этом экономить не стоит.

Водолей

Само собой в деловой сфере у Водолеев ничего меняться не будет. Желаете больше зарабатывать или более престижную работу – нужно предпринимать соответствующие шаги. Осмотритесь, проанализируйте доступные предложения на рынке труда, может быть стоит задуматься о небольшом собственном деле. Привлекательных вариантов перемен в деловой сфере год Крысы обещает немало. К сожалению, большая часть предложений вам не подойдёт, но среди них будут и такие, которые действительно заслуживают вашего внимания. Лучшим временем для перемен станет весна. К началу осени вы уже сможете оценить первые успехи на новом поприще. Смелые начинания и разумный риск Водолеев в год Крысы будет поощрён. Не дайте вашей врождённой рассеянности повлиять на ваше положение. С особым вниманием относитесь к составлению финансовой отчётности. Это единственное, что может сильно подпортить ваши планы. В первом квартале Водолеи смогут выполнить взятые ранее финансовые обязательства. В начале осени ваше финансовое состояние позволит вам задуматься о крупном приобретении. Деньги будут идти вам в руки, не упускайте возможностей улучшить своё материальное состояние.

Рыбы

Работа у Рыб в год Крысы будет насыщенной и плодотворной. Руководство может намекнуть на недалекие перспективы для вас, поручая решение самых разных вопросов. Лукавить начальству смысла никакого не будет, поэтому приложить усилия стоит, тем более что вы подойдете к любому рабочему процессу творчески. При этом важно следить и за обратной стороной медали. Никто не отменит важность грамотно составленного графика и полноценного отдыха. Вы не сможете работать в полную силу и анализировать этапы работы, если не будете себя беречь. Там, где требуется участие ваших коллег, стоит обратить внимание на подход к работе каждого из них. Это может пригодиться в будущем. Стабильности в плане финансов год Крысы не принесет. Вместо того чтобы влезать в новые долги, весной стоит поотдавать все те, что уже имеются. И хотя на какое-то время поясок придется немного затянуть, уже вскоре ваши доходы восстановят свою привычную форму. И если вы не будете попусту растрачивать заработанное, уже к началу осени можно будет даже что-то накопить. К новогодним праздникам у вас уже будет достаточно средств, чтобы порадовать и себя, и своих близких.

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