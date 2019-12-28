Гороскоп здоровья на 2020 год

Овен

Нелёгкий 2020 год станет настоящим испытанием для Овнов в плане здоровья. Постоянные стрессы могут послужить причиной возникновения депрессивного состояния, передает Trend Life со ссылкой на astropoint.ru. Необходимо сделать акцент на активном отдыхе. Умеренная физическая нагрузка, свежий воздух, бассейн, сауна помогут поддерживать организм. Одним из важнейших факторов обеспечения высокой работоспособности и стрессоустойчивости является режим дня. Сон и питание должны быть регулярными и достаточными. Несмотря на все невзгоды откладывать ранее запланированные посещения тренажёрного зала, курсов йоги и прочего не стоит. Физические упражнения отвлекут, переведут нервное напряжение в правильную физическую усталость, которая снимается здоровым сном. Не забывайте о психологическом комфорте. По возможности окружите себя любимыми, приятными вещами, которые способны вызвать у вас положительные эмоции. Это могут быть цветы, фотографии, памятные сувениры и прочее. Оставьте в океане суеты островок для вашего личного я.

Телец

Особых проблем со здоровьем у Тельцов в 2020 году не намечается. Опасность будет представлять лишь самолечение. Не стоит пытаться справиться с недугами собственными силами. Мигрень или обычная простуда обычно не являются поводом обращения к врачу, но не для вас и не в этот год. Доверьте болезни специалисту и строго соблюдайте выбранную схему лечения или диету, в противном случае риск возникновения осложнений крайне высок. Размеренный для Тельцов ритм жизни в год Крысы – это отличный шанс накопить силы, привести в порядок и укрепить здоровье. Здоровый сон, режим, правильное питание и минимум алкоголя обеспечат вам прекрасное самочувствие.

Близнецы

Кроме регулярного посещения лечащего врача, новых проблем со здоровьем Близнецы могут не ждать. Стоит внимательно отнестись к любым хроническим заболеваниям, проходя плановые обследования и проверяя свои анализы. Насыщенная развлечениями жизнь, разнообразие эмоционального состояния, успехи в личной жизни могут привести к отсутствию полноценного питания и отдыха. Поэтому можно в качестве одного из хобби использовать приготовление новых блюд, разделяя новые увлечения со своей второй половинкой. Привести к душевному равновесию и создать гармонию в отношениях помогут постоянные прогулки и совместные вылазки на природу. В таких местах пара может помечтать о будущем, распланировать свои последующие отношения, выбрать варианты совместного отдыха.

Рак

Со здоровьем проблем не намечается. Организм отлично будет реагировать на общеукрепляющие и оздоровительные процедуры. Не упустите шанс стать сильнее и устойчивее к сезонным простудным заболеваниям, повысить тонус организма, приобрести отличную физическую и психическую форму. В этом году вам часто придётся делать сложный выбор, а это всегда стресс, с которым вы должны справляться. Начните работу над собой сразу в начале года. Побольше прогулок на свежем воздухе и правильного питания. Если у вас ранее были серьёзные проблемы со здоровьем, обратитесь к специалисту, чтобы выбрать витаминный комплекс, подходящий уровень и вид физических нагрузок. Скооперируйтесь с друзьями, чтобы вам не было скучно.

Лев

Царственному Зодиаку – Льву, в год Крысы следует уделить особое внимание своему здоровью. Больше всего, это касается особо нервных кисок, а также тех, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. Не следует игнорировать полноценный сон, прогулки на свежем воздухе и активное времяпрепровождение. Иначе обострений хронических заболеваний и прочих неприятных сюрпризов не избежать. Чаще проветривайте голову и приводите эмоциональный фон в гармоничное состояние. Это позволит сохранить и приумножить запасы сил, хорошего настроения и энергии для насыщенных трудовых будней, которыми будет изобиловать предстоящий год. Особый спад самочувствия, иммунитета и других функций организма, прогнозируется с приходом холодов. Поэтому – выделите время и средства на небольшое путешествие в теплые края, ближайший профилакторий или хотя бы в массажный кабинет, бассейн или СПА. Следует также воздержаться от калорийных антилоп и прочих тяжело усваиваемых продуктов, отдав предпочтение растительной и диетической пище.

Дев

В 2020 году представители знака Дева могут столкнуться с обострением хронических заболеваний. Самыми уязвимыми будут органы зрения и мочеполовая система. Им следует уделять особое внимание. Воспаление может возникнуть на почве нервозности, переживаний и тревоги. Регулярно посещайте доктора и контролируйте свое состояние. Профилактика заболеваний и сдерживание эмоций позволят избежать проблем. Берегите себя и принимайте помощь и поддержку близких. Легкие и несложные физические нагрузки будут залогом хорошего состояния здоровья, душевного равновесия и высокой продуктивностью умственных способностей. Для людей с сидячей работой, показано плаванье. Оно поможет снять напряжение опорно-двигательного аппарата и тонуса мышц. Не менее эффективны и пешие или велосипедные прогулки. Они улучшают обмен веществ, стабилизируют водно-щелочной баланс, положительно сказываются на психическом состоянии. Особенно хороши прогулки за пределами города в окружении природы. Постарайтесь отправиться на пикник с друзьями или родственниками, положительные эмоции подарят заряд бодрости и отвлекут от насущных проблем.

Весы

Хронические заболевания, преследующие Весов длительное время, могут быть полностью излечены в 2020 году. И хотя не стоит заниматься самолечением, обратиться к средствам нетрадиционной медицины все-таки придется. Квалифицированного, опытного специалиста можно будет подыскать при помощи знакомых к началу лета. Таких возможностей стоит дождаться, учитывая то, что непрофессиональный подход к лечению способен значительно ухудшить состояние. С наступлением 2020 года можно будет заняться оригинальными видами общеоздоровительных практик – например, физиотерапией или йогой. Различные современные программы способны улучшить эмоциональный настрой, укрепить иммунитет. Главное, что различными упражнениями нужно заниматься регулярно, выбрав эффективный курс или грамотного тренера. Важное место в жизни каждого представителя этого знака Зодиака должны занимать график питания и продукты, входящие в рацион. Когда вы идете в гости или собираетесь пообедать в кафе, стоит быть максимально осторожными, так как велик риск нарваться на некачественные или несвежие продукты. Для пищеварительной системы полезными станут мясо, овощи и первые блюда.

Скорпион

В прошлом году Скорпионы были подвержены частым простудным заболеваниям и проблемам с пищеварением. Если вы не сделали соответствующих выводов и не начали беречь своё здоровье, то проблемы в 2020 году усугубятся. Нездоровая пища, табак и алкоголь будут сказываться на состоянии вашего организма как никогда. Особенно нужно быть осторожными людям с хроническими заболеваниями. Обострения будут происходить чаще. Скорпионы рискуют получить нарушение обмена веществ, набрать лишний вес, может ухудшиться внешний вид, наступить упадок сил. Иммунная система находится не в лучшем состоянии. Желательно заняться её восстановлением и как можно скорее. В противном случае, болезни в сезон респираторных заболеваний вам обеспечен. Лечитесь качественно. Риск возникновения осложнений при небрежном лечении крайне высок. Состояние вашего здоровья полностью в ваших руках. Будете уделять время оздоровительным процедурам, повышению иммунитета, правильно питаться, достаточно спать – избежите множества проблем. В начале весны постарайтесь хорошо отдохнуть и набраться сил.

Стрелец

Состояние здоровья у Стрельцов в 2020 году не подкачает. Но это совсем не значит, что свои жизненные силы и энергию можно растрачивать впустую. Не стоит тратить попусту свои нервы, а вот для отдыха нужно выделять достаточно времени. Весь год чувствовать себя здоровыми и уверенными в себе поможет правильное питание и умеренно распределенная физическая нагрузка. Вполне возможно проявление особенных заболеваний. Если обнаружится какая-то странная симптоматика, стоит незамедлительно обратиться к специалистам – своевременно поставленный диагноз и грамотное лечение не только будет эффективным, но и сократит расходы на медикаменты. Главное при этом в точности выполнять все предписания врача и не заниматься самолечением. Окружающие вас люди, близкие и друзья привыкли видеть вас всегда здоровым и цветущим? Именно по этой причине даже при плохом самочувствии Стрелец будет делать вид, что все хорошо. И как раз в этот год такое поведение будет в корне неправильным. Близкие, родные люди будут только рады, если вы поделитесь с ними своими проблемами. И это, в свою очередь, будет способствовать вашему скорейшему выздоровлению.

Козерог

В год Крысы Козерогам не придется волноваться за свое здоровье. Вы будете чувствовать себя прекрасно, ощутите значительный прилив сил. Когда вы немного снизите свою профессиональную нагрузку, умерите трудовой пыл, можно будет в полной мере насладиться совмещением приятного с полезным. Можно будет почаще гулять на свежем воздухе, посещать сауну и массажный кабинет. Приемы пищи также стоит сбалансировать – для вашего организма это станет настоящим подарком. Немного негатива можно ожидать в том случае, если Козероги простудятся. Главным виновником такой напасти может стать переохлаждение. Поэтому старайтесь часто не пить холодные напитки, не увлекайтесь кондиционерами и старайтесь одеваться по погоде. Можно будет подобрать эффективные оздоровительные и профилактические программы. Такие процедуры будут особенно полезны в год Крысы. Просто и легко можно будет следить за своим весом и внешностью.

Водолей

В год Крысы Водолеи будут свежи, бодры и полны сил, но значительная нагрузка потребует более внимательного отношения к своему здоровью. Не следует забывать о процедурах оздоровления и поддержания хорошей физической формы. Качественно отдыхайте, высыпайтесь и вашего ресурса здоровья хватим вам для реализации всех намеченных планов. Вы будет прекрасно выглядеть и так же хорошо себя чувствовать. Ключевым для Водолеев станет правильное питание. Большие энергозатраты нужно будет восполнять. Обратите внимание на то, чтобы в ваш рацион обязательно входили продукты, которые являются богатыми источниками витаминов. Откажитесь от привычки принимать пищу во время чтения, интернет-сёрфинга или просмотра фильмов – это очень плохая привычка, которая вам явно не пойдёт на пользу. Благоприятно на вашем душевном равновесии будет сказываться общение с приятными и интересными людьми, если вы не будете поднимать и обсуждать насущные проблемы. В обязательном порядке нагружайте свой организм физическими упражнениями. Для Водолеев с сидячей работой необходимо движение и нагрузка. Если вы работаете физически, то не пренебрегайте расслабляющими, растягивающими упражнениями. Отлично на вас будут сказываться пешие прогулки или езда на велосипеде, короткой поездке на транспорте предпочтите пройтись пару остановок пешком.

Рыбы

Излишняя эмоциональность и перегруженность на работе могут стать предпосылками для ухудшения состояния здоровья в 2020 году. Качественной, полноценной профилактики потребуют уже ставшие привычными для Рыб хронические заболевания. Могут беспокоить частые простуды. Рекомендации медиков можно будет дополнить различными общеоздоровительными мероприятиями. Чаще нужно будет дышать свежим воздухом, совершать пешие прогулки. Дневной график должен быть максимально комфортным и для восприятия, и для исполнения. Независимо от того, каким безотлагательным кажется ваше дело, питаться нужно в строго запланированное для этого время. Уделите особое внимание злакам и овощам. Для успешного поддержания физической формы важно употреблять побольше белковых продуктов. Положительно не только на внешность, но и на самочувствие могут повлиять спортивные занятия. Начинать занятия стоит с легких упражнений, ни в коем случае не перенапрягаясь. Если острой необходимости в этом нет, то никаких операций на 2020 год планировать не стоит. Даже те, которые отличаются минимальными рисками, например, косметические, стоит отложить. Можно заменить по возможности хирургические вмешательства на разного рода процедуры.

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