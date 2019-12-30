Названы самые провальные, интересные и популярные гаджеты 2019 года

Аналитики Counterpoint Research Рейтинг представили рейтинг самых популярных смартфонов в мире. По итогам третьего квартала 2019 года самым продаваемым оказался iPhone XR. На этот гаджет американской компании Apple пришлось 3% от всех продаж. «Серебро» досталось смартфону от южнокорейской компании Samsung - Galaxy A10. У него 2,6% рынка. Замкнула тройку лидеров еще одна модель Samsung - A50 с показателем в 1,9% от мировых продаж. В топ-10 вошли также Oppo A9, iPhone 11, A5s и A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

По мнению Engadget, складной смартфон компании Samsung возглавил рейтинг самых провальных гаджетов уходящего года - девайс Samsung Galaxy Fold оказался «настоящим PR-провалом» из-за многочисленных проблем с гибким экраном.

Не удалось избежать критики и ноутбуку Microsoft Surface Pro X. Его авторы портала негативно оценили из-за «запутанного и ограниченного» интерфейса операционной системы Windows. Смартфон Huawei Mate 30 Pro попал в этот список из-за напряженных торговых отношений США и Китая. 19 августа власти США дали 90 дней американским компаниям на завершение сотрудничества с Huawei. В этой связи Google пришлось прекратить поддержку новых устройств китайского производителя. Кроме того, в список худших технических новшеств 2019 года попали операционная система Google WearOS, облачный игровой сервис Google Stadia и стандарт связи 5G.

"Известия" составили список наиболее запоминающихся и интересных гаджетов 2019 года. Первое место досталось смартфону iPhone 11 Pro. В новом аппарате появилась камера с тремя объективами и новейшая операционная система iOS 13. Еще одна интересная новинка от Apple — AirPods Pro с режимом шумоподавления. Запомнились в уходящем году и детские часы Elari KidPhone 2. Их продажи выросли в 3,5 раза, так как многие родители осознали, что следить за детьми с помощью умных часов-локаторов проще, чем названивать ежечасно с вопросом: «А ты где?». Далее в списке электросамокат iconBIT Kick Scooter TT v2. Гаджет с неплохими характеристиками (вес до 100 кг и 4 часа езды при скорости в 25 км/ч) относительно недорог — около 17 тыс. рублей. Отмечена и умная колонка «Яндекс.Станция Мини». От прошлогодней «Станции» она отличается меньшими размерами и функцией управления жестами. Одним из самых необычных гаджетов признан Samsung Galaxy Fold. Смартфон со сгибающимся вдвое 7,3-дюймовым дисплеем в разложенном состоянии может заменить планшет, а в сложенном - телефон. Однако по ряду причин инновационный смартфон так и не стал хитом продаж.

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