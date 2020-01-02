Самые ожидаемые фильмы 2020 года

2 января 2020 11:33 (UTC+04:00)

Американский сервис по продаже билетов Fandango назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года на основе опроса зрителей, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Collider.

В результате выяснилось, что первой в списке долгожданных лент 2020 года стала "Чудо женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли.

Следом за ней "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон, "Вечные" от студии Marvel и экранизация диснеевского мультфильма "Мулан". У всех вышеперечисленных фильмов режиссеры – женщины.

Замыкают десятку: последний фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" от студии Pixar и "Форсаж 9".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет Всероссийская акция "День короткометражного кино"
Культура 16 декабря 2019 15:57
Названы лучшие фильмы десятилетия
В мире 8 декабря 2019 14:30
В Баку стартовала Неделя турецких фильмов (ФОТО)
Культура 26 ноября 2019 00:04
В Баку пройдет Неделя турецких фильмов - программа
Культура 22 ноября 2019 11:45
Обладатель награды Каннского кинофестиваля оценит в Баку фильмы из 21 страны
Культура 4 ноября 2019 18:12
В Турции проходит Неделя азербайджанского кино
Культура 2 октября 2019 13:01
Лента новостей
В 2019 году банковский сектор Азербайджана уверенно развивался
Финансы 12:09
СМИ: В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе
Другие страны 12:07
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане
ИКТ 11:47
Международная консалтинговая компания и Узбекнефтегаз реализуют совместный проект
Энергетика 11:41
В Азербайджане похолодает
Общество 11:28
Туркменистан оптимизирует таможенное оформление товаров и транспорта
Бизнес 11:21
Рыночная доля интернет-браузера Safari в Азербайджане незначительно сократилась
ИКТ 11:17
Филипп Киркоров и Айгюн Кязымова признались в любви к Азербайджану (ВИДЕО)
Звёздный мир 11:06
Туркменистан приобретет лекарственные препараты
Тендеры 11:02