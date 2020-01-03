Известный российский стилист встретил Новый год в Азербайджане (ВИДЕО)

3 января 2020 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Звездный стилист, директор отдела моды российской версии журнала ELLE Вадим Галаганов встретил Новый год на родине - в Азербайджане, сообщает Trend Life.

На своей официальной странице в Instagram Вадим Галаганов разместил фотографию, где он запечатлен на фоне своей дачи в поселке Мардакан.

"Ну всё, 4 дня полноценного отпуска и праздник живота", - подписал фотоснимок известный стилист.

Галаганов также поделился на своей странице видеороликом, в котором показаны красоты вечернего Баку.

Напомним, что летом 2019 года Вадим Галаганов рассказал своим подписчикам в социальной сети о том, что построил дачу в поселке Мардакан. "Строительство дома я завершил в середине мая 2019 года. Семья переехала где-то 1 июня. Главное, что моей семье тут по "кайфу", а для меня это главное", – написал ранее Галаганов.

Вадим Галаганов является одним из лучших стилистов Москвы. Сотрудничал с ведущими модными изданиями, такими как VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO и другими. Стилист также работает со всемирно известными музыкантами, звездами кино и моделями, среди которых Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.

(Автор: Джани Бабаева)

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