Азербайджанка помогла турецким актерам обрести любовь (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Гала-вечер фильма "Agir Romantik" ("Тяжелая романтика"), снятого в Турции азербайджанской компанией "Liatris Yapım" (руководитель – Рухи Алиева) состоится в Баку седьмого марта 2020 года, сообщили Trend Life в пресс-службе компании. Представить кинокартину зрителям в Баку приедут исполнители главных ролей – известные турецкие актеры Онур Туна и Тувана Тюркай.

В Стамбуле гала-вечер фильма "Agir Romantik" состоится 12 февраля, а с 14 февраля во всех городах Турции будут проходить показы кинокартины, с пятого марта показы будут проходить в Азербайджане, в сети кинотеатров Cinema Plus.

С 13 февраля романтическая кинокартина также будет показана в Германии, Голландии, Дании, Бельгии, Франции, Австрии, Румынии, Болгарии, Молдове и других странах. Отметим, что фильм повествует об истории любви молодых людей – Аслы и Керем.

Наряду с Онуром Туной и Туваной Тюркай в фильме также снялись Газанфер Гундюз, Семра Динчер, Сервет Пандур, Дурул Базан и другие актеры.

Онур Туна хорошо известен азербайджанским зрителям по работе в сериалах "Mucize Doktor" ("Чудо-врач"), "Yasak Elma" ("Запретный плод"), Тувана Тюркай снималась в сериалах "Kara Para Ask" ("Грязные деньги, лживая любовь"), "Kizlarim için" ("Ради дочерей"), "Yasak Elma" ("Запретный плод").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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