Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)

3 января 2020 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева прошел музыкальный, развлекательный, интерактивный Новогодний карнавал для детей, сообщает Trend Life.

В праздничном вечере были представлены красочные и веселые номера с Дедом Морозом и Снегурочкой, любимыми сказочными персонажами, песнями, танцами, играми и сюрпризами. В концертной программе приняли участие участники международного детского фестиваля «Зима».

В каждом из нас ярки воспоминания о детстве и особенно нам дороги воспоминания новогодних празднований: хоровод возле новогодней елочки, яркие костюмы и маски на лицах детей и взрослых. Новогодний карнавал – это не обычный праздник. Он должен пройти так, чтобы каждый участник почувствовал себя как в сказочной стране, поверил в существование чудес. Новогодний карнавал - фейерверк веселья и удовольствий. Он проходит вокруг нарядной елки, сияющей разноцветными огоньками. Елочные игрушки - не просто красивые украшения, они имеют символическое значение. Стеклянные шары своей формой, не имеющей ни начала, ни конца, символизируют вечность. Например, золоченые орехи подчеркивают таинственность того, что в них скрыто. Рыбы в древности были символом познания. Звезды дают надежду на благосклонность судьбы. Колокольчики трезвонят о приближении волшебной новогодней ночи. Они зовут детей к нарядной елке, на карнавал! Хороводы, игры, загадки, танцы, шутки, веселье и сюрпризы - это карнавал! Говорят, на Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда случается…Так пусть всегда сбываются мечты наших детей!

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
  • Новогодний карнавал в Баку (ФОТО)
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