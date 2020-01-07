Назван самый кассовый мультфильм в истории кинематографа

7 января 2020 10:01 (UTC+04:00)

Мультфильм "Холодное сердце 2" студии Walt DIsney стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, его кассовые сборы превысили 1,325 миллиарда долларов, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Boxofficemojo.

Ранее лидерами считались полнометражные анимационные фильмы "Суперсемейка 2", заработавший 1,243 миллиарда долларов, и "Холодное сердце" (1,281 миллиарда долларов).

"Холодное сердце 2" стал шестым кинопроектом студии, заработавшим в 2019 году более миллиарда долларов. Большую часть этой суммы картине обеспечил международный прокат.

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