У певца Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

9 января 2020 09:37 (UTC+04:00)

У канадского певца Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма. Об этом, как передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости, артист заявил в своем инстаграме.

"Многие люди говорили, что Джастин Бибер плохо выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", - написал Бибер.

Он добавил, что ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению "пока еще неизлечимой болезни" он идет на поправку и сможет снова выступать.

Болезнь Лайма в одно время сразила и соотечественницу Бибера Аврил Лавин. По словам певицы, она несколько лет провела дома, сражаясь с этим недугом и находясь, по ее ощущениям, на грани жизни и смерти.

Болезнь Лайма - инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.

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