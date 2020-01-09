Задали огня! Команда Азербайджана показала пиротехнический спектакль в России (ВИДЕО)

9 января 2020 12:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана приняли участие в Третьем фестивале огня "Рождественская звезда" в Санкт-Петербурге (Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ. Фестиваль прошел 7 и 8 января на Стрелке Васильевского острова и пляже Петропавловской крепости.

Свои пиротехнические спектакли показали команды из Андорры, Азербайджана, России, Белоруссии и США. Азербайджан на фестивале был представлен командой "Большой праздник-Баку".

Вниманию зрителей были продемонстрированы завораживающие выступления театров огня, фейерверки, световые и лазерные шоу. Впервые стена Петропавловской крепости стала холстом для поп-арт художников и диджитал-дизайнеров. С помощью современных технологий они создали необычные картины и таинственный мир на глазах у тысячи зрителей.

Фестиваль "Рождественская звезда" в центре Санкт-Петербурга с выступлениями театров света и огня, пиротехнических команд из разных стран и масштабными фейерверками за два дня посетили более 400 тыс.человек.

(Автор: Джани Бабаева )

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