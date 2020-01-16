Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим актером в Голливуде

16 января 2020 09:45 (UTC+04:00)

Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал, кто, по его мнению, — лучший актер, работающий в Голливуде, об этом, как передает Trend Life сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

"Я большой поклонник Криса Пайна, если говорить об исполнителях его возраста (Пайну 39 лет. - прим.ред.)", — прокомментировал Тарантино.

Режиссер подчеркнул, несмотря на то, что ему понравилось, как актер сыграл в "Звездном пути" (2009 год), лучшей работой актера он считает роль помощника машиниста Уилла Колсона в триллере Тома Скотта "Неуправляемый" (2010 год).

Однако, по словам Квентина Тарантино, этот проект не помог Крису Пайну сделать следующий шаг в карьере, чтобы стать "кинозвездой".

"Если бы у меня была правильная роль, я бы пригласил его в свой фильм", — заявил режиссер.

Крис Пайн пока не снимался ни в одной картине Тарантино.

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