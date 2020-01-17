Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)

17 января 2020 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus торгового центра 28 Mall при поддержке Cinema Distribution состоялся показ турецкого фильма "Карманный Геркулес: Наим Сулейманоглу" (Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu), сообщает Trend Life.

Фильм посвящён всемирно известному штангисту Наим Сулейманоглу, оставившему неизгладимый след в истории мирового спорта. Режиссёром биографической картины является Озер Фейзиоглу. В главных ролях Хаят Ван Эк, Эткин Дикинджилер и Селен Озтюрк.

Наим Сулейманоглу при росте в 147 см получил прозвище Карманный Геркулес (23 января 1967, Птичар, Болгария - 18 ноября 2017. Стамбул, Турция) - первый в истории тяжёлой атлетики трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира. Ему было 15 лет, когда он поставил свой первый мировой рекорд. Установил 46 мировых рекордов. Один из 7 тяжелоатлетов в истории, которые в толчке смогли поднять штангу, более чем в 3 раза превышающую собственный вес. Является самым титулованным тяжелоатлетом за всю историю тяжёлой атлетики. До 1988 года выступал за Болгарию, затем - за Турцию.

Специальными гостями вечера стали 4-кратный мировой и 7-кратный чемпион Европы Вюгар Намазов, президент Азербайджанской федерации пауэрлифтинга Аладдин Алиев, 3-кратный мировой и 7-кратный чемпион Европы Рамиль Ахмедов, 4-кратный мировой и 3-кратный чемпион Европы в весе 75 кг и мировой рекордсмен Ровшан Халилов. На мероприятии были проведены интересные тематические конкурсы со штангой, а победители получили призы.

Фильм "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" будет транслироваться только в сети кинотеатров CinemaPlus.

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  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
  • Оригинальная презентация фильма в Баку … со штангой и тяжелоатлетами (ВИДЕО, ФОТО)
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