Таксист и танцор в одном лице, или Приключения турецкой звезды в Баку (ВИДЕО)

21 января 2020 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus проходит показ долгожданной комедии известного турецкого комика, актера и режиссера Джема Йылмаза "Karakomik Filmler 2" (прим. – состоит из двух частей), сообщили Trend Life в пресс-службе. Покупая один билет, зрители смогут посмотреть 2 фильма.

Продолжение серии фильмов "Karakomik filmler", созданных сценаристом и режиссером Джемом Йылмазом "Karakomik filmler 2", состоит из двух фильмов "Deli" və "Emanet". "Deli" рассказывает об интересной ночной смене таксиста. А в "Emanet" повествует об истории танцора, который мечтает стать знаменитым.

В главных ролях - Джем Йылмаз, Чаглар Чорумлу и Озге Озпиринчджи.

(Автор: Джани Бабаева )

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