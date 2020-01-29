"Евровидение-2020": стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит в первом полуфинале конкурса, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Порядок выступления стран-участниц конкурса был определен в ходе жеребьевки.

Представитель Азербайджана на конкурсе выступит во второй части первого полуфинала.

В первом полуфинале, который состоится 12 мая, выступят: в первой части – представители Северной Македонии, Белоруссии, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России; во второй части – представители Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии.

Во втором полуфинале, который состоится 14 мая, выступят: в первой части – представители Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, во второй части – представители Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.

В финал автоматически попадают страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса Нидерланды.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

Напомним, что 16 сентября 2019 года было официально подтверждено участие Азербайджана в конкурсе песни "Евровидение-2020".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев)

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