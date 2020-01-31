До Баку "ЖАРА" отправится в Монако

31 января 2020 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" 7 мая пройдет в Монако, сообщает Trend Life со ссылкой на страницу проекта в Instagram.

"Грандиозное шоу! Только лучший звук. Только лучшие артисты и, конечно, танцы до утра! Zivert, Леонид Агутин, EMIN, Артур Пирожков, Иванушки International", - отмечено в сообщении организаторов.

Напомним, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" 14 марта 2020 года пройдет в Сочи, а 31 мая - в Дюссельдорфе (Германия). В Баку пятый по счету фестиваль пройдет с 29 июля по 2 августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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