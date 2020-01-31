В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)

31 января 2020 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - У одной бабушки - трое внуков. У каждого из них свои приключения и всем нужны деньги. Бабушка раздражена этим, и ставит перед ними условие: "Если кто-нибудь придет с девушкой, которую он полюбит и выдержит мои условия и испытания в течение трех дней, я дам ему пятьдесят тысяч манат". Затем двое внуков приходят с девушками, и один приводит парня, наряженного в девушку. Бабушка в течение трех дней издевается над этими девушками...

Таков сюжет комедийного фильма "Gələrsən-Görərsən" (Придешь-увидишь), гала-вечер которого прошел в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall. Красная дорожка, веселый творческий коллектив, фотосессии и селфи, ответы на вопросы журналистов, и главное, довольные зрители. Поддержку в организации мероприятия оказал Cinema Distribution.

Продюсер и режиссёр фильма - Вюсаля Джафарова, авторы сценария - Фариз Алиев и Илькин Иманов. В главных ролях: Нураддин Мехдиханлы, Новраста Гашимова, Вюсаля Джафарова, Мушвиг Шахвердиев, Эльшан Гаджибабаев, Гусейн Азизоглу, Вахид Оруджоглу и Саадет Аббасова.

Фильм будет в прокате с 30 января во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку бабушка три дня издевалась над этими девушками (ВИДЕО, ФОТО)
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