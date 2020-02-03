Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)

3 февраля 2020 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Действие одного из эпизодов девятой части всемирно известной кинофраншизы "Форсаж" развернется в Азербайджане, сообщает Trend Life со ссылкой на американские СМИ.

Действие разворачивается по всему земному шару: "От Лондона до Токио, от Центральной Америки до Эдинбурга и от секретного бункера в Азербайджане до оживленных улиц Тбилиси. Попутно старые друзья будут воскрешены, старые враги вернутся, история будет переписана...".

Отметим, что выход фильма "Форсаж 9" состоится 21 мая 2020 года. В новой картине Доминик Торетто, которого играет Вин Дизель, собирался уйти на покой, воспитывать сына. Однако он снова будет вынужден вернуться к гонкам.

В фильме снялись - Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Хелен Миррен, Шарлиз Терон и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
  • Секретный бункер в Азербайджане, или Где окажутся герои фильма "Форсаж-9" (ФОТО, ВИДЕО)
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