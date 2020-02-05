В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)

5 февраля 2020 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Fairmont Baku Flame Towers прошел вечер национальной кухни Японии – Taste of Japan, организованный при содействии посольства Японии в Азербайджане, Министерства сельского хозяйства Японии и Гильдии кулинаров Азербайджана (ГКА, Azerbaijan Chefs Guild), сообщил Trend Life председатель ГКА, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде.

Гостям были представлены уникальные блюда японской кухни, проведены презентации и мастер-классы с участием известного японского шеф-повара Найоки Такасава (Naoyuki Takasawa). Особый интерес вызвало приготовление Wagyu Beef (Говядина вагю) - деликатесной мраморной говядины японских коров кобе для стейков. Считается национальным кулинарным брендом Японии.

Вагю (японская корова) - общее название мясных пород коров, отличающихся генетической предрасположенностью к интенсивной мраморности и высокому содержанию ненасыщенных жиров. Мясо таких коров отличается высоким качеством и стоит очень дорого. Породы вагю выведены в Японии, отсюда происходит и аутентичная говядина вагю. В течение столетий этих коров разводили только в Японии, недалеко от города Кобе, обращались с ними почтительно и кормили только самыми лучшими травами, а также ежедневно натирали саке и поили пивом. Сама по себе мраморная говядина является продутом не только более нежным и вкусным, но и более полезным, нежели говядина обычная. Обладает естественным ароматом и сочностью вкуса.

Главная цель проекта – налаживание гастрономических связей и гастротуризма между Японией и Азербайджаном.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
  • В Баку приготовили одно из самых дорогих блюд мира! Нуш олсун по-японски (ВИДЕО, ФОТО)
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