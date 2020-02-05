Весёлая война турецких жен в Баку (ВИДЕО)

5 февраля 2020 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В сети кинотеатров CinemaPlus пройдёт показ долгожданной турецкой комедии "Eltilerin Savaşı". Режиссёр фильма Онур Билгетай.

В главных ролях Гупсе Озай, Мерве Диздар, Ферит Актуг и Ураз Кайгылароглу.

В фильме говорится о бесконечной конкуренции и милых подколках между жёнами двух братьев Султан и Гизем. Девушки, не желающие отставать друг от друга начинают весёлую войну. Вскоре и их мужья – два брата становятся участниками их противостояния.

Фильм будет в прокате с 6-го февраля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

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