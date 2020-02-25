Продавцы техники решил спасти своих коллег в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре 28 Mall, состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" от создателей известного фильма "Yol Arkadaşım", сообщает Trend Life.

Фильм "Bayi toplantısı" рассказывает о захватывающих приключениях, с которыми сталкиваются трое незнакомых друг с другом продавцов техники. Намик, Адам и Садик, которые сталкиваются с трудностями, не имеют другого выбора, кроме как довериться друг другу и спасти своих коллег. Режиссёр - Бедран Гёзель. В главных ролях Ибрагим Беюкак, Онур Булду, Догу Демиркол, Бюшра Пекин и Сафа Сары.

Фильм будет в прокате с 27 февраля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)