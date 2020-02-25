Продавцы техники решил спасти своих коллег в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Баку в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре 28 Mall, состоялся предпремьерный показ турецкой комедии "Bayi toplantısı" от создателей известного фильма "Yol Arkadaşım", сообщает Trend Life.
Фильм "Bayi toplantısı" рассказывает о захватывающих приключениях, с которыми сталкиваются трое незнакомых друг с другом продавцов техники. Намик, Адам и Садик, которые сталкиваются с трудностями, не имеют другого выбора, кроме как довериться друг другу и спасти своих коллег. Режиссёр - Бедран Гёзель. В главных ролях Ибрагим Беюкак, Онур Булду, Догу Демиркол, Бюшра Пекин и Сафа Сары.
Фильм будет в прокате с 27 февраля во всех кинотеатрах сети CinemaPlus.
(Автор: Вугар Иманов)
Лента новостей
Экономическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном развивается масштабно и интенсивно - политолог
В Баку в связи с мероприятием по случаю годовщины Ходжалинского геноцида будет ограничено движение транспорта
Хикмет Гаджиев: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию обеспечил выход на новый уровень двусторонних отношений
Хикмет Бабаоглу: Азербайджан, опираясь на мультикультурализм и толерантность, создает новые платформы для международного сотрудничества
2020 год открывает для Азербайджана окно возможностей для сотрудничества со странами Европы - политолог