Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО)

Интересное 25 марта 2020 12:16 (UTC+04:00)
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 25 марта отмечается один из Дней рождения почтовой открытки. Как такое возможно? В век Всемирной паутины (интернета) почтовые открытки отошли на второй план. Несмотря на их продажу в отделениях почты, в обиходе они встречаются довольно редко. Однако, пожалуй, только у них есть три дня рождения: 1 октября, 30 ноября и 25 марта.

Дело в том, что Всемирным днём рождения почтовой открытки правильнее было бы считать дату 1 октября, так как именно в этот день 1869 года первая корреспондентская карточка (как тогда называлась почтовая открытка) вышла в свет. Отпечатана она была в Венской типографии. Особенностью этого отправления было то, что оно не запечатывалось в конверт. Именно это (открытость содержания) препятствовало появлению открытки чуть раньше, когда 30 ноября 1865 года глава почты Северогерманского Союза Г. фон Стефан впервые предложил создать подобный вид почтового отправления. Однако, первым законодательно закрепленным форматом являлся размер 9х14 см. Он был принят 25 марта 1878 года на Всемирном почтовом конгрессе в Париже. Чуть позже он был изменен - 10,5 x 14,8 см. Интересно, что сначала оборотная сторона предназначалась только для адреса, и только с 1904 года появилось пространство для короткого сообщения.

Само название почтовой открытки происходит от сочетания двух слов "открытое" и "письмо", то есть разновидность корреспонденции без использования конверта. На внешней стороне размещается изображение, на другой - место для небольшого письма, марки, адреса получателя и отправителя. Чаще всего открытки используют для поздравлений со значимыми событиями.

Из истории

Существует несколько версий появления открытки. По одной из них первая карточка было напечатана по заказу директора лондонского музея Виктории и Альберта Генри Коула. Чтобы поздравить всю свою многочисленную родню с наступающим Рождеством, он оформил заказ на 1000 открыток. На них было изображено большое семейство за столом, с поздравительными словами. Это событие произошло в 1840 году, и из всего тиража до настоящего времени сохранилось 12 экземпляров. Первые полноценные почтовые открытки появились в Австро-Венгрии во второй половине 60-х годов 19 века. Они представляли собой листочки из плотной желтой бумаги с местом для краткой надписи и отпечатанной маркой достоинством в 2 крейцера. Никаких рисунков на них не было - они появились позже, во время франко-прусской войны. Некоторые солдаты, отправляя весточки домой, украшали чистую сторону открытки незатейливыми зарисовками. Подобным способом военные стремились хоть как-то отвлечься и скрасить горестные однотипные военные дни, отправляя весточки своим родственникам. Данная идея, естественно, была подхвачена деловитыми коммерсантами, в результате чего появились иллюстрированные открытки. По утверждению немцев, самую первую такую карточку создал продавец книг из Германии, французы же уверяют, что это был предприниматель из Бретани. Впоследствии тенденцию на выпуск печатной продукции такого типа подхватили и остальные государства.

Коллекционирование открыток, или филокартия, зародилось в конце XIX века, когда начался массовый выпуск открыток. Именно тогда они получили международное распространение как самый дешевый вид почтового отправления. Филокартия - одно из самых популярных хобби и уступает, пожалуй, лишь филателии (коллекционированию марок) и нумизматике (коллекционированию монет).

Когда в Азербайджане появились первые почтовые открытки

Самые первые почтовые открытки с видами города и его жителей в Баку появились в 1896 г. Это было время нефтяного бума и расцвета, когда город стремительно развивался – и с технической, и с архитектурной точек зрения. Эти первые бакинские открытки необыкновенно красивы и обладают волшебной притягательностью. Богатейшие нефтяные промыслы, которые появились на Абшероне в период нефтяного бума начала ХХ века, отличались своеобразной красотой. Это были самые современные и передовые для того времени технологии добычи нефти. Дореволюционные открытки с удивительной точностью передают силу и мощь инженерного гения, благодаря которому Баку в течение нескольких лет превратился в один из самых развитых и шикарных городов мира.

Как пишет Бахрам Багирзаде в своей книге "Открытки Баку ": "Это было удивительное время! Баку стремительно развивался и укреплялся, процветали ремесла и искусства, и все это происходило благодаря усилиям его предприимчивых и талантливых жителей, а также тех, кто приезжал сюда из других городов и стран — немцев, поляков, евреев, греков, русских, грузин, татар. Город, сохраняя свою этническую принадлежность, доброжелательно относился ко всему, что его обогащало, и благодарно впитывал в себя различные культуры и традиции. Именно в это время появилось явление, которое сейчас мы с гордостью называем архитектурным феноменом Баку! Такое мощное и естественное проявление толерантности и уважения привлекало художников и поэтов, фотографов и кинематографистов, журналистов и исследователей со всего мира. Баку стал настолько притягательным городом, что художники и фотографы, очарованные роскошной европейской и восточной архитектурой и необычной индустриальной красотой Каспийского побережья, с восторгом отображали эти яркие впечатления в своем творчестве. Баку стал появляться на художественных полотнах, кадрах кино, фотографиях и конечно же почтовых открытках, названия которых звучат, как музыка - "Транспортъ", "Нефтяной фотанъ", "Новый бульваръ", "Марiинская женская гимназiя", "Коммерческое училище", "Биби-Эйбатъ: Пожаръ фонтана Ротшильда", "Черное золото"".

(Автор: Вугар Иманов)

Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Image
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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