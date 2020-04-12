День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО)

Интересное 12 апреля 2020 11:23 (UTC+04:00)
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Международный день космонавтики представляем читателям Trend Life о выдающихся азербайджанцах и уроженцах Баку, внесших бесценный вклад в освоение космоса.

"Сверхсекретный" генерал

Один из основателей советской космической программы, внёсший значительный вклад в освоение космоса, Керим Керимов родился 14 ноября 1917 года в Баку. В течение многих лет он являлся центральной фигурой в советской космонавтике.

Керим Алиевич Керимов - это имя в советское время держалось в строжайшей секретности. О личности генерал-лейтенанта, о Герое Социалистического Труда, лауреате Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР, кавалере Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Красной Звезды впервые узнали только в 1987 году.

В далеком, 1946 году его, специалиста-радиотехника и выпускника факультета ракетных вооружений Артиллерийской академии, направляют с группой специалистов, среди которых был и Сергей Павлович Королев, в Германию для ознакомления с немецкой ракетной техникой. С этого времени жизнь Керима Алиевича была тесно связана с ракетно-космической техникой. Он прослужил в аппарате Министерства обороны 20 лет на различных должностях - от старшего инженера до до начальника Центрального управления космических средств. В сентябре 1960 года Керим Керимов был назначен начальником управления Главного управления ракетного вооружения (ГУРВО), а в 1964 году возглавил только что созданное Центральное управление космических средств (ЦУКОС). С 1965 года руководил Главным космическим управлением в министерстве общего машиностроения, которое занималось созданием ракетной и космической техники. В 1966 году, находясь в этой должности, он стал председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам и руководил ею в течение 25 лет.

Мы могли только слышать по радио и телевизору голос, дающий "добро" космонавтам на полет, когда те докладывали ему о готовности к полету. Керим Керимов рассматривал и утверждал программы полетов, научных и прикладных исследований в космосе, анализировал результаты испытаний ракетоносителей, кораблей и космических станций и принимал решение на допуск их к летным испытаниям, организовывал управление полетом, руководил стыковкой и посадкой на Землю кораблей. Ему надо было принимать решения при возникновении нештатных ситуаций, вплоть до прекращения полета и посадки экипажа. Космонавты знали, если Керим Алиевич руководит пуском, то все пройдет нормально. Один из родоначальников советской космонавтики скончался в Москве 29 марта 2003 года.

Шутник с орбиты

Лётчик-космонавт СССР, полковник ВВС России, Герой Советского Союза Муса Хираманович Манаров родился 22 марта 1951 в семье военнослужащего. Однажды, 1 апреля 1988 года - космонавт, который уже пятый месяц подряд скучал на околоземной орбите, решил подшутить над сотрудниками ЦУПа. Во время очередного сеанса связи он сообщил на Землю, что обнаружил таинственную комбинацию цифр, необъяснимым образом появившуюся на внешней обшивке станции. "Центр полностью поверил Манарову, вспоминают коллеги космонавта. Ему даже приказали снова выйти в космос и сфотографировать эти цифры". Об этом курьезе пошли слухи, и имя Мусы Манарова не сходило со страниц "уфологических" изданий, а иностранцы одно время были всерьез уверены, что космонавта, вошедшего в контакт с инопланетянами, коварные большевики спрятали в Сибири.

В 1990 году его снова послали на станцию "Мир". В общей сложности Манаров налетал на орбите 541 день, став вторым после Сергея Авдеева рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе. Во время космических полётов совершил 7 выходов в открытый космос общей продолжительностью 34 часа 23 минуты. Однако космические пергрузки серъезно сказались на здоровье - Манаров тяжело заболел, долго лечился. После выздоровления решил заняться бизнесом, затем стал депутатом Верховного Совета РФ. А после вспомнил о своем увлечении - он ведь в СССР считался радиолюбителем № 1, даже с орбиты вел любительские передачи. Вместе с друзьями он начал создавать системы транкинговой радиосвязи (многоканальные рации для близких расстояний) крупным корпоративным клиентам.

Награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Георгия Димитрова (Болгария), орденом "Солнце свободы" (Афганистан), орденом Почетного легиона (Франция). Ему вручен приз "Международный Икар-1989", почетный диплом "Приз Хармона" (США)

Сын разведчика

Лишь смерть да солидный юбилей могут снять с имен разведчиков гриф "Совершенно секретно". Именно так произошло с Михаилом Матвеевичем Батуриным - выдающимся советским разведчиком, уроженцем Баку. Герой России, летчик-космонавт Юрий Батурин - его сын. Впрочем, о том, где работает его отец, 8-летний Юра впервые узнал от друзей - мальчишек постарше, с которыми играл во дворе своего дома, где жили многие советские разведчики. Сам отец даже в семейном кругу редко и очень мало говорил о своей работе. Лишь спустя многие годы после смерти Михаила Матвеевича, которая наступила 13 февраля 1978 года, его сыну Юрию в Службе внешней разведки разрешили посмотреть личное дело отца. Потом для космонавта Батурина стало традицией - перед каждым полетом в космос посещать в Ясеневе музей истории внешней разведки, где хранятся личные вещи его отца.

"На такую работу, как и в космос, приходят", - эти слова принадлежат летчику- космонавту Юрию Батурину. После окончания "космической деятельности" в 1991 году, он работал на ответственных руководящих должностях как в СССР, так и после развала Советского Союза в России.

В ноябре 2015 года Герой России, лётчик-космонавт, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), директор Института истории естествознания и техники РАН Юрий Батурин побывал в Баку по приглашению Национальной Академии Наук Азербайджана. Принял участие в ряде мероприятий и передал из личной библиотеки в дар Российскому информационно-культурному центру в Баку книги о Юрии Гагарине и по истории советской и российской космонавтики

Фюзеляж "Бурана" собирал наш Физули

Физули Фараджев – человек, которым по праву гордятся в Азербайджане. Действительный член Академии общественных наук России, азербайджанец, непосредственно участвовавший в создании знаменитого космического самолета «Буран», обладатель почетной медали имени К.Э. Циолковского Федерации космонавтики РФ, генеральный директор ОАО "Техно-Свар-ТМЗ" (создано на базе сборочно-сварочного производства "Тушинского машиностроительного завода").

Это был дорогостоящий проект, и к моменту его осуществления СССР находился на грани развала. Выпускник Московского авиационного института и Московского института управления Физули Фараджев работал мастером участка на Мытищинском машиностроительном заводе. Работа его была строго засекречена, даже члены семьи не знали, чем он занимается на заводе. На его участке шла сборка фюзеляжа космического корабля "Буран". Он собственноручно монтировал в космический корабль термостойкие плитки. Вскоре Физули был назначен сначала заместителем, а потом и начальником сборочного цеха. Вот так, уроженец Агсуинского района Азербайджана стал ответственным за сборку фюзеляжа "Бурана".

А через некоторое время Физули перевели в сборочно-сварочный цех, где ему было доверено заниматься производством гермокабины "Бурана" - основной части космического корабля, которая обеспечивала полную герметичность, защищая все системы управления и создавая взаимодействие аппарата с человеком. В ноябре 1988 года "Буран" успешно совершил беспилотный орбитальный полет и приземлился без каких-либо серьезных повреждений. Даже сейчас, спустя около 20 лет, этот проект считается непревзойденным достижением науки и чудом авиакосмической техники. За свои успех Физули Фараджев награжден Федерацией космонавтики РФ почетной медалью им. К.Э.Циолковского.

Исследователь невесомости

Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Член Международной ассоциации космических полетов, Международной авиационной федерации, Международной ассоциации полицейских Жолобов Виталий Михайлович в 1954 году окончил среднюю школу №164 города Баку, а в 1959 году - Азербайджанский институт нефти и химии (ныне Нефтяная Академия). Космический полёт, продолжительностью 49 суток 6 часов 23 минуты 32 секунды, В.М. Жолобов совершил с 6 июля по 24 августа 1976 года в качестве бортинженера транспортного КК "Союз-21" и орбитальной станции "Салют-5".За время этого космического полёта была получена обширная и ценная научная информация о физических характеристиках атмосферы Земли. На борту ОС "Салют-5" проведены исследования, показавшие, как протекают различные физические процессы и технологические операции в условиях невесомости. Осуществлены комплексные исследования реакции организма человека на действие факторов длительного космического полёта. Награждён орденом Ленина, медалями. С 1981 года полковник Жолобов В.М. - в запасе. Сейчас живет в Украине.

Первая женщина-космический турист

Первая женщина-космический турист и первая мусульманка в космосе Ануше Ансари – этническая азербайджанка, которая родилась 12 сентября 1966 года в Мешхеде (Иран). В 1984 году вместе с семьей переехала в США.

Исторической событие произошло 18 сентября 2006 года. UTC "Союз ТМА-9" с экипажем в составе Михаила Тюрина, Майкла Лопес-Алегриа и Ануше Ансари успешно стартовал с космодрома Байконур. 20 сентября корабль успешно пристыковался к кормовому стыковочному узлу модуля "Звезда" МКС. За восемь дней, провёденных на станции, Ануше выполнила несколько научных экспериментов, в основном связанных с влиянием космической радиации и невесомости на членов экипажа и на микроорганизмы. Она стала также первым человеком, который вёл блог во время космического полёта.

31 октября Ануше вернулась на Землю в составе экипажа возвращения корабля "Союз ТМА-8".

В июле 2010 года Ансари посетила Баку и в интервью журналистам сказала: "Это мой первый визит в Азербайджан, и у меня масса положительных чувств, как о стране, так и о городе. Честно признаюсь, не ожидала увидеть всего этого прекрасного. Город меня поразил. Также здесь, я узнала о больших планах по развитию технологической индустрии в Азербайджане".

Развитие космонавтики в Азербайджане

Особо отметим роль общенационального лидера Гейдара Алиева в достижении важных успехов в сфере космических исследований. Именно благодаря Гейдару Алиеву в октябре 1973 году в Баку прошел XXIV конгресс Международной астронавтической федерации (МАФ). Более 1500 участников из 30 стран мира заслушали и обсудили около 350 докладов и сообщений по самым различным проблемам космонавтики. В работе конгресса, проходившего под девизом "Космические исследования: влияние на науку и технику", приняли участие крупнейшие ученые мира, космонавты Г. Т. Береговой, В. А. Шаталов, В. И. Севастьянов, Б. Б. Егоров, Т. Стаффорд.

В те годы азербайджанские специалисты активно участвовали в космической программе СССР. Академия наук Азербайджана, Институт космических исследований, Институт дальней связи разрабатывали различные приборы, оборудование и компоненты, которые успешно использовались на спутниках различного назначения, запускаемых в космос. Азербайджан в те годы выпускал микросхемы, панели солнечных батарей, видеокамеры инфракрасного диапазона. В 1974 году было создано Национальное аэрокосмическое агентство Азербайджана НАКА, как НЦ "Каспий" в составе Национальной академии наук Азербайджана.

Политику общенационального лидера успешно продолжил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который в 2008 году подписал распоряжение "О создании в Азербайджане космической промышленности и выводе на орбиту телекоммуникационных спутников". В августе 2009 году было подписано распоряжение об утверждении государственной программы по созданию и развитию в стране космической промышленности.

3 мая 2010 года был создан Azərkosmos (Азеркосмос) с целью осуществить запуск, операцию и эксплуатацию телекоммуникационных спутников Азербайджана. А 7 февраля 2013 года был запущен первый азербайджанский спутник Azerspace-1. 25 сентября 2018 года был запущен Azerspace-2. Азербайджан также обладает низкоорбитальным спутником Azersky. Azərkosmos - первый и единственный спутниковый оператор на Южном Кавказе, предоставляющий высококачественные спутниковые услуги телекоммуникации и геологоразведки.

(Автор: Вугар Иманов)

День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Image
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
День космонавтики в Азербайджане. "Сверхсекретный" генерал, шутник с орбиты… (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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