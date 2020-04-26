Посвящается работникам Бакинского морского порта и водителям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В дни мировой пандемии коронавируса и специального карантинного режима в Азербайджане Бакинский международный морской торговый порт продолжает осуществлять свою деятельность в усиленном режиме, обеспечивая страну грузами и осуществляя транзит в около сорока стран мира. Естественно, что в такое тяжелое время отметим работу сотрудников порта и водителей, которые ожидают погрузки большегрузного транспорта. Им посвятила кавер-версию "Limanlar" (Порты) талантливая певица Самира Раджабли, которая исполнила в сопровождении пианиста Вюсала Гасанова. Песня написана на слова Адиля Расула и музыку Рашида Насибоглу.

Port of Baku является самым старым и крупным морским портом на побережье Каспийского моря. На протяжении многих веков Порт Баку служил связующим звеном между Востоком и Западом, наряду с древним Шелковым Путём, а также транспортным коридором Север-ЮГ, соединяющий Северную Европу и Россию с Ближним Востоком и Южной Азией. Через портовые терминалы поддерживается морская торговая связь с крупными портами Каспийского моря, а посредством Волго-Донского и Волго-Балтийского каналов, с портами Чёрного, Средиземного, Балтийского, Северного морей, Атлантического океана.

(Автор: Вугар Иманов)