Азербайджанцы в жюри: Bahh Tee и Elman оценят конкурсантов "Музыкастинга" в России

Интересное 4 мая 2020 13:56 (UTC+04:00)
Азербайджанцы в жюри: Bahh Tee и Elman оценят конкурсантов "Музыкастинга" в России

БАКУ /Trend Life/ - Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) и Elman (Эльман Зейналов), наряду с другими звездами российского шоу-бизнеса, вошли в состав жюри музыкального конкурса "Музыкастинг 3.0", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Российская радиостанция "Новое Радио", музыкальный лейбл Zhara Music и социальная сеть "ВКонтакте" объявили о проведении конкурса "Музыкастинг 3.0".

Победитель получит возможность для профессиональной записи сингла и его ротации на "Новом Радио", контракта с лейблом Zhara Music на релиз песни и клипа (дистрибуция, маркетинговая и PR поддержка трека и клипа, размещение на радио и ТВ Жары), съемки клипа, участия в одном из фестивалей "ЖАРА", выступления на шоу "Жара в Вегасе" и на VK Fest 2021.

Оценивать талант дебютантов будут Артик из дуэта Artik & Asti, Ёлка, Bahh Tee, Elman и другие артисты и эксперты в музыкальной сфере.

Напомним, что известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Bahh Tee (Бахтияр Алиев) является генеральным продюсером радиостанции "Жара FM", партнером народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN) по лейблу Zhara Music.

Бахтияр Алиев родился 5 октября 1988 года в Москве. Его родители родом из азербайджанского города Агджебеди. Уже в 9 лет он стал сочинять первые стихи, которые рифмовал сначала на азербайджанском и турецком языках, и только потом на русском. Детство Бахтияра проходило в постоянных переездах, пока в 2000 году его семья не обосновалась окончательно в Москве. В 15 лет Бахтияр Алиев окончил школу экстерном. В конце 2005 года он вместе со своим другом создал группу ТЕЕшина. В 2006 году музыкант поступил в МосУ МВД России на факультет подготовки экспертов-криминалистов. А с осени 2006 уже занялся сольным творчеством под псевдонимом Bahh Tee, сумев завоевать любовь миллионов поклонников благодаря своей искренней и душевной лирике.

Эльман Зейналов родился 18 ноября 1993 года в городе Сумгайыт (Азербайджан). Выпускник Ростовского государственного университета путей сообщения. Карьеру певца начал в 2017 году, приняв участие в "Новой Фабрике звёзд" на телекананале Муз-ТВ. За эти годы певец записал несколько синглов и снял к ним клипы. Является основателем лейбла RAAVA Music (артисты: Andro, Jony, Gafur). Также принимал участие в озвучке мультфильма "Кролик Питер". Два раза был участником международного фестиваля "ЖАРА" в Баку. На данный момент Зейналов входит в состав музыкального лейбла Zhara Music.

(Автор: Джани Бабаева)

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