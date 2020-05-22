Азербайджанка станцевала с хореографом, сотрудничавшим с Джастином Бибером (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская танцовщица Рена Агамурадова виртуально станцевала с всемирно известным танцовщиком и хореографом из Нидерландов Винсентом Вианеном (Vincent Vianen), сообщает Trend Life.

Азербайджанская танцовщица давно наблюдает за творчеством Винсента Вианена и является его поклонницей. Виртуальный танец двух танцовщиков состоялся в рамках проекта, который Вианен запустил в социальных сетях. Участвующая в нем Рена Агамурадова повторила за хореографом из Нидерландов его танцевальные движения.

Отметим, что Винсент Вианен в разное время сотрудничал с такими звездами как Usher и Джастин Бибер. Был занят в телепроектах – "Скин" и "Ассистент".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)