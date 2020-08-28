Русская писательница в Баку не боится пандемии: И кофе на завтрак подают вместе с солнцем... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Несмотря на пандемию коронавируса, известная российская писательница, журналист и общественный деятель Мария Суворовская вновь приехала в Баку, который она считает родным для себя городом, и делится впечатлениями в соцсетях, сообщает Trend Life.

Фотографии она сопровождает своими интересными мыслями и цитатами.

"Баку, я люблю твоё утро. Люблю твой запах...Твой цвет...Твоё настроение..."

"Мое доброе утро однозначно бакинское… Из вчерашнего вечернего:

- Мне так нравится, что у вас семьи в парках гуляют до двух ночи... Дети бегают, смеются. И маски карантинные даже не помеха... - Да, у нас летом все время праздничное настроение..."

"Я дышу Баку! Каждый раз, просыпаясь, мы получаем в подарок новое утро и предстоящий день. И только, пропуская эту мысль через разум и сердце, мы видим абсолютно другой мир..."

"Будет зима. Пробки и морозы. Холодная Москва и отсутствие Каспия. А пока он рядом. И кофе на завтрак подают вместе с солнцем..."

"Луч солнца проник в мое окно. Рассекая тонкие ткани занавески своим наглым, но таким тёплым светом. Здесь я дома. Больше, чем в любой другой точке планеты. Да, я очень скучаю по близким, которые в данный момент не со мной. Но я дома... Душой. Сердцем. Где-то в солнечном сплетении... Где-то на пересечении чувств и мыслей... Я дома... Удивительно, как мы нашли с тобой друг друга, мой любимый город!"

"Вчера был выходной. И несмотря на ужасный ветер, я весь день гуляла по городу. Это было замечательное и трепетное свидание с моим Баку. Ноги болят от усталости, мысли выстраиваются в ряд. Провести день наедине с собой и любимым городом - так ценно..."

Мария Суворовская – генеральный директор "Бизнес-Диалог Медиа", главный редактор Russian Business Guide, член правления Союза журналистов Подмосковья, предприниматель, общественный деятель. Писательница - частый гость в Баку. Здесь она сняла свой первый клип "Я дышу Баку". Две книги писательницы посвящены Азербайджану - "Качели над Каспием" и "Дом у виноградника", презентации которых были проведены в Баку и Москве.

(Автор: Вугар Иманов)