Netflix начал показывать фильмы и сериалы бесплатно, передает Trend Life со ссылкой на РБК. Часть оригинального контента на платформе можно смотреть без оплаты: стриминговый сервис организовал проект "Смотреть бесплатно" для привлечения новых пользователей.

На специальной онлайн-странице уже лежат хиты Netflix: хоррор "Птичий короб" с Сандрой Буллок, пилотные эпизоды сериалов "Очень странные дела" и "Когда они нас увидят", номинированный на "Оскар" фильм "Два папы" с Энтони Хопкинсом и Джонатаном Прайсом. Чтобы посмотреть их, регистрации и аккаунта на платформе не требуется. Перед началом трансляции зрителю предлагают ролик, рекламирующий контент сервиса. После окончания — рекомендуют создать учетную запись.

Программа действует в международном масштабе: зрители почти из всех 200 стран, где доступен стриминг, получили доступ к контенту.

Netflix принял соответствующее решение после ряда исследований, касающихся предпочтений глобальной аудитории, и тестирований возможности по запуску бесплатного каталога. В апреле стриминг выложил на YouTube подборку из десяти документальных сериалов в качестве бесплатного ресурса для репетиторов, учителей и студентов.

Содержимое бесплатного каталога с фильмами и сериалами будет периодически обновляться, сообщает Variety.