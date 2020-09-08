А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО)

Интересное 8 сентября 2020 14:26 (UTC+04:00)
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Trend Life проект "А вы знаете, что он (она) – Бакинец (Бакинка)?" очередной материал посвящен всемирно известному архитектору и градостроителю XX века Георгиосу Кандилису.

Георгиос Кандилис родился 29 марта 1913 года в Баку в семье богатого бакинского предпринимателя Панайотиса Кандилиса и преподавательницы Бакинской Консерватории по классу фортепиано Веры Сканави. Его отец переехал в Баку из турецкого города Трабзон, а мать - из российского Ростова. Отец его был понтийского происхождения из Трабзона (Турция), мать родом с греческого острова Хиос, жила в Ростове. Они создали семью в 1907 году, в которой родилось четверо детей - Александрина (Дрина), Илиас (Илья), Георгиос (Георгий, Жорж) и Александр.

Георгиос Кандилис вспоминал: "Баку в начале века был шумным ярким городом, средоточием рас… Неистовые бакинские ветры, насыщенные нефтяными испарениями, пронизывали все вокруг. Мой отец поселился в Баку, устроился на работу и создал семью. Моя мать, Вера Сканави, родом из греческой семьи, была из Ростова-на-Дону. Ее родители, простые торговцы, со временем достигшие благополучия, были людьми культурными. Дом семьи Сканави в Ростове, большой и очень красивый, стоял посреди просторного парка, спускавшегося к набережной Дона. Мои первые воспоминания о "прошлом мире", предшествовавшем великим революционным преобразованиям, весьма смутны и неопределенны. Мир для меня был заполнен двумя разными и противоречивыми жизнями: Баку, город моего отца, был реальностью, Ростов, город моей матери, – мечтой. 1919 год, мировая война окончена, но мир не наступил. Великая Октябрьская революция охватила всю страну…".

В своих детских воспоминаниях Кандилис описывает Октябрьскую революцию и вступление Красной армии в Баку в радужных красках. Однако, в 1922 году его отец был арестован Советской властью, дом реквизирован, мать тяжело заболела а младший брат умер.

В 1924 году, взяв детей, Вера Александровна уехала в Донбасс, к своему брату, но гражданская война не обошла и этих мест, были постоянные боестолкновения, голод и эпидемия тифа. В 1925 году они переехали в Афины. Несмотря на то, что его семья очень пострадала от Советской власти, 12 – летний Георгиос в душе сочувствовал этому режиму. Он вспоминал: "Я покидал Россию с портретом Ленина в кармане. Мне был близок лишь один режим – Революция. Я даже не представлял себе, что где-то в мире может существовать нечто иное".

После освобождения его отца отправили торговать лесом в Персию. Оттуда в 1926 году он перебрался в Афины.

Спустя много лет, в 1985 году Георгиос Кандилис приехал в Баку, и был поражен разительными переменам в облике родного города. Здесь он подружился с известным азербайджанским архитектором Микаилом Усейновым.

А до этого он постигал азы мечты своей жизни – учился и созидал, строил здания и целые города.

В 1931-1936 годах Кандилис учился на архитектурном факультете Афинского Политехнического университета. Затем открыл архитектурное бюро и одновременно работал в Политехническом университете. В октябре 1940 года Кандилис был призван в греческую армию и принял участие в греко-итальянской войне в период Второй мировой войны.

В 1945 году Кандилис был среди 95 греческих интеллектуалов, которых директор французского института Афин обеспечил стипендией французского правительства и дал возможность учиться и работать во Франции. Переехав в Париж, он стал учеником и последователем всемирно известного архитектора, пионера архитектурного модернизма и функционализма, художника и дизайнера Ле Корбюзье. Его талант был замечен и Ле Корбюзье доверил ему дирекцию ASCORAL (Ассоциация строителей архитектурных инноваций). Вместе с Ле-Корбюзье, Кандилис принял участие в проектировании Unité d’Habitation (спутников города Марсель).

С 1951 года он проектировал жилые дома в Марокко, Алжире, Иране и в ряде стран Центральной Америки. Архитектор приобрёл всемирную известность, проектируя комплекс жилищ Sémiramis и Nids d’abeille в городе Касабланка.

С середины 50-х годов начинается бурный период его деятельности - строит начальную школу в Женеве (Швейцария), в Германии - учебные корпуса университетов в Бохуме, Западном Берлине, проектирует город Гамбург Штейл-шуп, во Франции - принимает участие в новом градообразовании Баньоль-Сюр-Сез, возводит город-спутник Тулуз-ле-Мирай, проектирует город Кан-Эрувиль, курорты Порт-Лекат и Порт-Баркарес и т.д. Во многих городах Франции были построены жилые комплексы, роскошные здания, промышленные зоны и культурные объекты по его проектам, в том числе зимний спортивный курорт в Савое, Церковь Богоматери Благовещения во Вьенна. Он также занимается строительством жилья для обездоленных.

С 1963 года Кандилис - профессор Парижской Высшей национальной школы изящных искусств. При этом он был первым иностранным преподавателем и единственным, не из числа выпускников этой школы. Одновременно Кандилис преподавал и в других университетах Европы. В 1979 году он был назначен членом Высшего комитета культуры при правительстве Франции.

Кандилис неоднократно привлекался правительством Греции в качестве советника по градостроительству. В 1962 году он предложил проект перемещения центра Больших Афин в прибрежный столичный район Нео Фалиро, а также строительство открытого театра, на расстоянии 1 км к востоку от археологической площадки – эту идею претворили в жизнь в 2004 году (после смерти Кандилиса).

В Греции архитектор работал в последние годы своей жизни, возглавляя группу подготовки досье "Афины 1996", то есть кандидатуру Афин на проведение Олимпийских игр 1996 года в честь 100-летия проведения игр в Греции. Страна проиграла на финальном голосовании в Атланте, а уязвленные результатом голосования греки, сочли это победой не Атланты, а бизнес-интересов. Тем не менее на его идеях и наработках при подготовке кандидатуры 1996 года было основан досье "Афины 2004". Успех кандидатуры Афин на проведение Олимпийских игр 2004 года был посвящён памяти Георгиоса Кандилиса.

Он скончался 10 мая 1995 года в Париже.

(Автор: Вугар Иманов)

А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Image
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
А вы знаете, что он Бакинец? Архитектор, который строил города Франции, Германии, Греции... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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