Телеведущая Фируза Джалилова, художник Али Шамси и мировые звезды призывают ходить босиком (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В последние годы не утихает интерес ко всему естественному и натуральному. Вследствие чего целое движение, которое пропагандирует босохождение - барефутинг (barefooting, хождение босиком). Такие люди стараются ходить как можно больше босиком и находят это очень полезным.

Сторонники этого есть и в Азербайджане. Самый известный из них - художник Али Шамси – настоявшая достопримечательность Ичери шехер, мастерская которого расположена на улице Кичик Гала, 84, всегда открыта для всех желающих. Босоногий человек с длинным хвостиком волос не только потрясающий мастер кисти, но давно снискал любовь окружающих своей улыбкой и неподдельной искренностью. Более того, он в 2015 году босиком покорил Гималаи.

"Я так устроен. Наверно, я получаю какую-то энергию от Земли. Когда покорял Гималаи мне хотелось проверить, насколько я смогу выдержать физически. Представь, ты оказываешься в горах вдали от своей семьи, друзей, от своего привычного окружения. Есть только ты и твоя душа. Я поднялся на Эверест босиком, в шортах. В каждой деревушке шерпы, показывая на меня пальцем, говорили "алиали". А я, несмотря на нехватку воздуха на высоте, выпятив грудь, шел гордой походкой так, будто я на улицах Ичери шехер и меня здесь все знают, говорят "Али, Али". С таким восприятием мне было легко подниматься вверх. И все удивлялись, откуда я беру эту энергию, а я думал - вот я из Баку, а меня даже в Гималаях знают. Как оказалось, "алиали" значит маленький и бестолковый ребенок (смеется). После возвращения ноги начали чернеть и отказали на три дня, но потом выздоровели. После этого начал наводить порядок в своей мастерской. Вынес на улицу старый диван, вычистил пол, который был весь черный, развесил картины, которые здесь валялись. Раньше я вообще не подметал, а сейчас каждый день поддерживаю чистоту. Таким образом, я изменил окружающую меня обстановку. Только сам остался прежним - ноги как всегда босые и грязные (смеется)", - говорит Али Шамси.

Телеведущая Фируза Джалилова говорит, что сейчас во всем мире модно ходить босиком.

"Многие люди в древности, такие как египтяне, индийцы и греки, не видели необходимости в обуви и большую часть времени ходили босиком. Для многих жителей развитых стран хождение босиком стало образом жизни. Всё чаще люди появляются без обуви в публичных местах - на свадьбах, в магазинах, в транспорте и на городских улицах. Есть много видов спорта, которыми люди занимаются босиком, в том числе бег, катание на водных лыжах, пляжный волейбол и футбол, гимнастика, или же индийские танцы. В некоторых странах мира даже есть парки для босоногих, созданы Ассоциации и клубы любителей ходить босиком. Сторонники народной медицины считают, что при хождении босиком укрепляется здоровье, поскольку через точки на стопах, отвечающие за работу внутренних органов, происходит благоприятное воздействие энергии земли на организм.

А режиссер Кямран Шахмардан вспомнил свое босоногое детство: "То лето моего детства выдалось очень жарким. Даже в тени инжирового дерево было около сорока. На улицах почти никого не было - те, у кого были дачи, давно уехали за город, спасаясь от городского пекла, а оставшиеся в городе впадали в спячку -так называемую сиесту- в ожидании вечерней прохлады. Только мы, ребятня, неприкаянно слонялись по улицам в поисках приключений. Помню, как обжигая пятки на спор бегали босиком по раскаленному и плавящемуся асфальту, гордо добегая до назначенной точки. Нас было четверо закадычных друзей, и все мы были заядлыми велосипедистами. По вечерам мы накручивали педалями круги вокруг нашего района, порой заезжая на чужую территорию и провоцируя наших соседей. Тогда это считалось большой дерзостью. Те, кто решались на это - входили в состав "банды велосипедистов".

Активной сторонницей босохождения была Жозефина Богарне, супруга Наполеона Бонапарта. Любительницами прогулок босиком были Эвита Перон, Айседора Дункан, Жаклин Кеннеди, Марлен Дитрих. И сегодня есть немало примеров. Среди мировых звезд – это Леди Гага, Джулия Робертс, Анджелина Джордан, Пинк, Пэрис Джексон, Кейт Бланшетт, Шейлин Вудли, Джиджи Хадид и другие.

(Автор: Вугар Иманов)