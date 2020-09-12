Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл

Интересное 12 сентября 2020 10:00 (UTC+04:00)
Netflix сообщил об актерских планах Меган Маркл

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс сообщил об актерских планах Меган Маркл, об этом, как передает Trend Life, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Hello.

По его словам, на экране герцогиня Сассекская не появится. Хастингс отметил, что Меган Маркл и ее супруг принц Гарри будут заниматься продюсированием. "Мы сделаем с ними много проектов. Думаю, в следующем году будет лучший и самый просматриваемый контент", — сказал он.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix, стало известно 3 сентября. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

В январе Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

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