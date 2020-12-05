Самой популярной песней в 2020 году в России стал трек азербайджанца

БАКУ /Trend Life/ - Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек "Комета" исполнителя азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Наряду с этим, исполнители азербайджанского происхождения - Jony и дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) вошли в десятку самых популярных исполнителей в России в 2020 году по версии Apple Music.

Jony – проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)