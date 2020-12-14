Народный артист Азербайджана стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон"

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) удостоен премии "Золотой Граммофон", сообщает Trend Life.

В Москве прошла XXV Церемония вручения музыкальной Премии "Золотой Граммофон". На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Зрители находились на концерте в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию, а на концертной площадке в достаточном количестве были установлены аппараты с дезсредствами.

Среди лауреатов XXV юбилейной Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" - Полина Гагарина, Николай Басков, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Макс Фадеев и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)