Народный артист Азербайджана стал лауреатом российской премии "Золотой Граммофон"
БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) удостоен премии "Золотой Граммофон", сообщает Trend Life.
В Москве прошла XXV Церемония вручения музыкальной Премии "Золотой Граммофон". На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Зрители находились на концерте в масках и перчатках, соблюдали социальную дистанцию, а на концертной площадке в достаточном количестве были установлены аппараты с дезсредствами.
Среди лауреатов XXV юбилейной Церемонии вручения Премии "Золотой Граммофон" - Полина Гагарина, Николай Басков, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Макс Фадеев и многие другие.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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