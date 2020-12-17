Азербайджанские солдаты создали группу İtiqovan, или Как армейское шоу покоряет соцсети (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Победоносные азербайджанские солдаты в свободное от службы время продолжают удивлять пользователей соцсетей своими видео, показывая, как можно не только воевать, но и отдыхать.

Наши воины на одной из горных застав даже организовали импровизированную группу İtiqovan, показав пародию на юмористическое шоу «Бу шехерде».

Во время решения бытовых вопросов и заготовки дров солдаты исполняют песню из фильма «Бахтияр», в котором играл легендарный Рашид Бейбутов.

А теперь каждый из них покажет свое танцевальное мастерство.

А вам слабо так подтянуться на турнике?

Можно вспомнить детство и сыграть в прятки

(Автор: Вугар Иманов)