Азербайджанские солдаты создали группу İtiqovan, или Как армейское шоу покоряет соцсети (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - Победоносные азербайджанские солдаты в свободное от службы время продолжают удивлять пользователей соцсетей своими видео, показывая, как можно не только воевать, но и отдыхать.
Наши воины на одной из горных застав даже организовали импровизированную группу İtiqovan, показав пародию на юмористическое шоу «Бу шехерде».
Во время решения бытовых вопросов и заготовки дров солдаты исполняют песню из фильма «Бахтияр», в котором играл легендарный Рашид Бейбутов.
А теперь каждый из них покажет свое танцевальное мастерство.
А вам слабо так подтянуться на турнике?
Можно вспомнить детство и сыграть в прятки
(Автор: Вугар Иманов)
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