Необычайно щедрый на подарки Digital Food Fest в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На просторах азербайджанского интернета продолжается самый долгожданный гурманами онлайн проект Digital Food Fest, сообщили Trend Life организаторы. Еще 5 дней незабываемых и ярких вкусов от лучших заведений Баку будут радовать интересными экспериментами и необычными комбо.

Фестиваль начался 15 января и сразу же сюрпризы... Организаторы проекта и партнеры решили удивить посетителей фестиваля необычным размахом – Coca-Cola Azerbaijan предоставила возможность попробовать совершенно новый вкус Lemon & Lime большому количеству поклонников этого бренда, логистический партнер Wolt неожиданно подарил гостям фестиваля бесконечное множество скидочных купонов на любой следующий заказ, а команда Mərcan и вовсе готова подарить последнюю модель смартфона тому самому счастливчику, который победит в конкурсе на их İnstagram странице! Фестиваль Digital Food Fest стал той самой прекрасной сказкой, которой так не хватало всем нам весь 2020 год!

И это еще не все, помимо невероятных призов от партнеров проекта – "звездами" фестиваля все же стали сами участники – рестораны Баку создали совершенно удивительные комбо и экспериментальные блюда, которые можно будет попробовать только до 15 февраля, перейдя по ссылке www.digitalfoodfest.az. А организаторы фестиваля, уже не могут дождаться, чтобы представить новый, более масштабный следующий сезон Digital Food Fest, который удивит всех своим интерактивом, и надеется, в скором времени, вернуться и в режиме настоящего уличного фестиваля на улицах Баку...

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)