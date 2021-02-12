Самира Эфенди на пути к мечте - обратный отсчет до "Евровидения-2021" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Роттердаме стартовал обратный отсчет дней до Международного песенного конкурса "Евровидение-2021", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Часы с обратным отсчетом 100 дней установлены рядом с музеем Бойманса - ван Бёнингена (Depot Boijmans Van Beuningen).

Напомним, что на конкурсе Азербайджан представит певица Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi).

"Для меня Евровидение - это возможность осуществить мою мечту и показать свое творчество всему миру", - отметила Эфенди на своей странице в Instagram.

В ознаменование обратного отсчета дней до "Евровидения-2021" представительница Азербайджана также записала видеоролик.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе "Евровидение-2020" должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы конкурса сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году. Так, представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" Самира Эфенди выступит во второй части первого полуфинала.

Официальная презентация песни, с которой Самира Эфенди выступит на конкурсе, состоится на второй неделе марта.

(Автор: Джани Бабаева)