"Йел чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

Интересное 9 марта 2021 09:00 (UTC+04:00)
"Йел чершенбеси": традиции и ритуалы в преддверии праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - Скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз байрамы, вобравший в себя традиционные ценности нашего народа.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на аз. - “чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

А знаете ли вы, почему до Новруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Сегодня мы отмечаем "Йел чершенбеси".

Еще издревле азербайджанцы торжественно отмечали «Йел чершенбеси». Согласно поверьям, в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь, раскрывает почки деревьев, весна вступает в свои права. Солнечные лучи прогревают воздух, а в селах начинается подготовка к весенне-полевым работам.

В народе этот день называют также "Külək oyadan çərşənbə" ("Вторник пробуждения ветров"), или "Küləkli çərşənbə" ("Ветреный вторник"). В древности, хозяйки проветривали дом и выносили проветриться на воздух постель: матрасы, подушки, стеганые одеяла, выбивали ковры, вытряхивали паласы. Жилье словно напитывали чистым воздухом и освежающим дыханием приближающейся весны.

В это день принято готовить плов на молоке ("südlü plov") или рассыпчатый плов из булгура. В самом деле, эти блюда не только вкусные, но и такие легкие, "воздушные", что как нельзя лучше подходят для угощения на праздник "Йель чершенбеси". И конечно, на столе должно быть обилие сухофруктов и разных десертов из зерна, в частности, "семени халвасы" - халва на соке пророщенных зёрен пшеницы. В этот день на выросшее уже на пядь сямяни завязывают красную ленту.

Наши предки говорили "Нельзя ругать ветер" ("Yel əsdirəni söyməzlər"), что в те далекие времена было связано с культом ветра, который олицетворял воздух, сопутствующий человека на протяжении всей жизни - от первого до последнего вздоха.

Согласно поверьям, в день "йель чершенбеси" все четыре ветра: аг-йель, гара-йель, хазри и гилавар вырываются на свободу из "черного кувшина". Каждый из ветров одет в одежду определенного цвета: aг-йель (белый ветер) - в белую, гара-йель (черный ветер) - в черную, хазри (северный ветер) - в синюю, гилавар (южный ветер) - в красную.
Олицетворением могучей воздушной стихии считался "Yel Baba"("Отец ветров")", который отражен в фольклоре в виде глубокого старца. Этот мифический старец помогал заблудившимся путникам находить дорогу домой. Для этого он посылал заплутавшим в лесу путникам клубок, который распутывался от его дуновений и ниточкой вел прямо к дому.

А главным обрядом этого дня, конечно же, являются костры, которые обязательно должны разводить во всех дворах, ведь по древним поверьям огонь уносит с собой все прошлогодние невзгоды. Перепрыгивая через костер, мы как бы передаем огню все беды, напасти и разочарования – символический ритуал очищения перед Новрузом. Ни в коем случае нельзя заливать огонь водой. После того, как костер погаснет, золу собирают и рассыпают по окрестностям, - так мы показываем, что все наши невзгоды развеяны по ветру.

Кстати, этот день символичен с нашей столицей. Ведь Баку называют «Городом ветров». Название Баку по разным версиям так же связывают как с огнем, так и с ветром. Атши-Багуан - по одной из версий - это древнее название города, который приблизительно означает - Огни Багуана (так называли Баку зороастрийцы - языческие племена, жившие на Апшеронском полуострове). Более поздние источники говорят о названии Бади – Кюба, означающий с древнеперсидского «Город ветров», а в дословном переводе - «Удар ветра». В нашем городе действительно постоянно дуют ветры…

(Автор: Вугар Иманов)

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