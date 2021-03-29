Как появился первый образ Низами Гянджеви. Был ли прототип, методика восстановления внешнего облика на основе скелетных останков? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 880-летием со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя и Годом Низами Гянджеви в Азербайджане представляем читателям Trend Life материал об истории создания известного портрета видным графиком, живописцем, театральным художником, народным художником Азербайджана Газанфаром Хaлыговым. На основе этой работы стал олицевторяться образ Низами Гянджеви, были созданы памятники в Баку и Гяндже. Картина Низами Гянджеви хранится в Музее азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви в Баку.

История уходит в 30-е годы прошлого века, когда на государственном уровне в СССР собирались отмечать 800-летие Низами Гянджеви. Масштабные юбилейные мероприятия в Баку, Гяндже – родине Низами, и других городах Союза планировалось провести в 1941 году. Для этого при Совнаркоме АзССР был создан Юбилейный комитет, в который вошли известные историки, литераторы, архитекторы, художники и скульпторы. Было принято решение создать музей и построить памятник в самом центре Баку, а также возвести монумент в Гяндже.

Однако была проблема, требовалось изображение Низами, которое, вследствие объективных причин, просто не существовало. Для этого в 1939 году был объявлен республиканский конкурс на создание художественного образа Низами Гянджеви. В конкурсе, который проходил на протяжении года в два тура, принимали участие именитые и молодые художники. Интересно, что Газанфар Халыгов в первом туре участия не принимал. Выполнил выразительный портрет поэта в графике, показал его известному востоковеду, члену-корреспонденту АН СССР, академику Евгению Бертельсу, который сказал, что предложенный образ исторически достоверен и Низами мог быть таким. В те годы, с 1934 по 1940 год, выпускник Бакинского художественном техникума Газанфар Халыгов учился в Московском художественном институте им. В.И.Сурикова, на факультете графики. Проведя дальнейшие консультации с философом Гейдаром Гусейновым и ученым-литературоведом Гамидом Араслы, и взяв за основу упомянутый рисунок, создал живописный портрет Низами Гянджеви. Эта картина решением жюри в виде исключения была допущена ко второму туру конкурса. В итоге, в 1940 году картина была удостоена первой премии и принята за основу создания памятников.

В картине поэт изображён сидящим с книгой на коленях. Несмотря на излишне тёмный колорит картины, впечатляет выражение благородного лица и характерного головного убора, а также строгие линии одежды. Аутентичное изображение Низами, в соответствии с предписаниями Корана, отсутствует.

"Ключ к раскрытию образа поэта дало мне изучение произведений Низами. Передо мной как художником стояла задача создать образ видной и мудрой личности, который был горячим патриотом родной земли, был великими гуманистом и не сгибался перед правителем. Я трактовал образ поэта в первую очередь как поэта-романтика, поэта-мыслителя", – отметил художник в интервью газете "Бакинский рабочий" (11февраля 1941 года).

Интересно, по мнению заслуженного деятеля искусств, доктора философии по искусствоведению Зиядхана Алиева, одной из версий создания образа Низами Гянджеви могли бы стать антропологические данные скелета (черепа) поэта – могила была исследована в 30-х годах, перед возведением на этом месте мавзолея. Дело в том, что в те годы в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) своими работами прославился археолог, антрополог, скульптор, известный ученый Михаил Герасимов - автор методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков (метод Герасимова). Антрополог Михаил Герасимов с невероятной точностью воссоздавал лица людей, имея лишь их черепа. Благодаря Михаилу Герасимову мир увидел, как выглядели исторические личности. Он создал свыше 200 скульптурных антропологических портретов-реконструкции исторических личностей, среди них: Тамерлан, Шахрух, Миран-шах, Мухаммед-Султан, Иван IV Грозный, Улугбек, Ушаков, Ярослав Владимирович Мудрый, Андрей Боголюбский и другие. Восстановил облик позднего неандертальца из грота Ла-Шапель-о-Сен во Франции и кроманьонцев со стоянки Сунгирь.

"Предположительно, для создания образа Низами Гянджеви решили воспользоваться уникальной методикой Герасимова и решили отправить ученому череп поэта. Неизвестно, сумели реализовать это или нет - в тот период Герасимов был очень занят, жил и работал в Самарканде. По факту, работа Герасимова не была представлена на конкурс. На конкурс было представлено 16 работ – 10 от Азербайджана, остальные от Грузии, Туркменистана, России и других республик. После встреч с Евгением Бертельсом, Гейдаром Гусейновым и Гамидом Араслы, по некоторым источникам, Газанфар Халыгов показал работу в графике великому композитору Узеиру Гаджибейли. Ему очень понравилась эта работа, и он даже посоветовал одного ахунда из Агдажбеди, которого знает, он очень похож на представленный образ и можно будет создать портрет с его облика. Художник принимает эту идею и взяв в историко-краеведческом музее старинные вещи облачает в них ахунда, который таким образом, становится прототипом поэта", - отметил Зиядхан Алиев.

В том же, 1940 году, Газанфар Халыгов создал иллюстрации к поэмам Низами Гянджеви "Хосров и Ширин" (Сражение Хосрова с дивом, Хосров проламывает скалу, Ширин на коне, Встреча Хосрова и Ширин и другие), которые увидели свет уже в 1947 году. А в 1953 году - "Сказание об Искендере" (Нушаба в стане Искендера, Искендер беседует с Сократом, Озан, Китайский хаган отвечает на послание Искендера, Искендер следит за боем двух перепелят и другие). При их создании художник использовал композиционные приёмы средневековых миниатюристов. В обеих сериях художник работал в классическо-реалистическом стиле, со сложными ракурсами, детальной разработкой украшений, элементов интерьера и экстерьера, отдельными сложнейшими композициями. Этот стиль с его героико-патриотическим пафосом соответствовал духу того времени. Особенно достоверны иллюстрации к поэме "Хосров и Ширин", в первую очередь посвященные одному из главных ее героев Фархаду, и к поэме "Искендер-наме", повествующей об Александре Македонском. Эти иллюстрации выполнены в различной технике – акварелью, углем, но тем не менее их объединяют общие стиль и выразительные особенности.

Отметим, что после создания портрета был объявлен всесоюзный конкурс по созданию памятника Низами Гянджеви. Основу скульптурного образа Низами должен был составлять портрет, созданный Халыговым, но каждый из участников конкурса мог привносить собственное видение образа поэта. Было рассмотрено более 70 конкурсных работ именитых скульпторов Союза, но Юбилейный комитет и жюри конкурса остались в целом недовольны и Первую премию решили не присуждать. В итоге решили поручить создание памятника молодому скульптору Фуаду Абдурахманову…

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(Автор: Вугар Иманов)